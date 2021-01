Pós-posse, Paulo Serra diz que prioridade é vacinação contra Covid

Fabio Martins

Diário do Grande ABC



01/01/2021 | 14:56



O prefeito de Santo André, Paulo Serra (PSDB), tomou posse hoje na Câmara, ao lado do vice Luiz Zacarias (PTB) e dos 21 vereadores, e cravou que a prioridade deste início de novo governo é plano de vacinação contra a Covid-19, além de entregar intervenções que estão no cronograma do Paço.

“Nosso grande objetivo neste ano é a vacina. Não tem como planejar o modo de vida que conhecíamos antes sem a vacina. Essa será nosso principal foco no começo da gestão”, disse o tucano, logo depois da cerimônia, na qual não teve pronunciamento na tribuna como protocolo para evitar a disseminação do vírus. “E daremos continuidade ao maior pacote de intervenções da história da cidade, que a gente já tirou do papel. Tem muita coisa para entregar, melhoria de serviços, mas a vacina supera todas as expectativas.”

Paulo Serra inaugurou hoje o primeiro trecho de obras de revitalização da Avenida dos Estados, entre a divisa com São Caetano até as proximidades de Utinga. Existe projeção de entrega integral dessa intervenção ainda em 2021. “Estimativa no fim do primeiro semestre deste ano. Isso é o que está pactuado. Dependemos do (governo do) Estado para o terceiro trecho, que envolve o terceiro trecho, entre Mauá e São Caetano. Da parte da Prefeitura iremos continuar até Santa Terezinha no próximo mês e a partir de março do Santa Terezinha até Mauá. Ficou (acertado) meio a meio. A parte do município está sendo feita, com recursos próprios. É resgate de um símbolo da cidade, regional, logístico, de emprego. Trecho econômico importante que ficou mais de 20 anos abandonado. O próprio Diário tem capas e capas chamando a via de Avenida dos Estragos. Agora terá nova cara. Não é só asfalto. Passa por iluminação, paisagismo, reurbanização, desassoreamento do rio. É Avenida que está sendo transformada.” O pacote abrange, no total, R$ 70 milhões de investimento, em valores atualizados. O governo estadual se insere em convênio por meio DER (Departamento de Estradas de Rodagem).

O tucano realizou também posse do novo secretariado. Entre as novidades da equipe estão o Cleide Bochixio (Educação), Carlos Bianchin (Mobilidade), Police Neto (PSD) e José Acemel, o Espanhol (Unidade de Assuntos Institucionais e Comunitários) - Espanhol estava lotado na diretoria da FUABC (Fundação do ABC) durante parte do primeiro mandato.

Sobre o ingresso de lideranças de São Paulo e outros municípios para o segundo mandato, o prefeito sintetizou que tratam-se de “quadros técnicos”. “Todos vêm para missão dentro da gestão, enfrentar desafios que vão se colocar para os próximos quatro anos. São especializados em gestão, em áreas determinadas de políticas públicas e, por isso, estão vindo para contribuir com a cidade.” Questionado se havia ideia de se projetar fora dos limites regionais com essas nomeações, ele evitou atrelar a situação. “Nossa prioridade é Santo André.”