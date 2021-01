Orlando Morando, vice e vereadores tomam posse em São Bernardo

Tauana Marin

Do Diário do Grande ABC



01/01/2021 | 14:04



O prefeito reeleito de São Bernardo Orlando Morando (PSDB) e seu vice, Marcelo Lima (PSDB), em cerimônia solene, iniciaram hoje o segundo mandato, que segue até 2024. O chefe do executivo falou do tamanho de sua responsabilidade em dar continuidade aos projetos em meio a pandemia do novo coronavírus. Segundo ele, a luta nesse primeiro momento é pela chegada da vacina, a fim de assegurar a população e alavancar a economia, além de proporcionar o retorno às aulas. "Esperamos que isso aconteça em fevereiro."

O evento, transmitido virtualmente, e fechado ao público, seguindo todas as recomendações da OMS no combate a Covid-19. O dia também foi marcado pela posse dos 28 vereadores, sendo maioria da base do governo, restando apenas quatro da oposição. O vereador Danilo Lima foi quem presidiu a sessão, já que conforme lei determina, foi o mais votado na cidade.

Após a posse, a Câmara elegeu Estevão Camolesi (PSDB) como presidente da casa. A cadeira de vice-presidente será ocupada pelo vereador bispo João Batista (Republicanos). "Agradeço pelo quarto mandato, por ser eleito com 25 votos. No mínimo, me sinto muito honrado.Sei que estou assumindo essa casa numa época de muitos desafios. Máscaras, álcool em gel, cadeiras vazias, distanciamento, mas com muita vontade de trabalhar", disse Camolesi.

O primeiro secretário eleito foi Fran Silva (PSD) e o segundo, Dr. Eliezer Mendes (Pode).