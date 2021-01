Guto Volpi é eleito presidente da Câmara de Ribeirão Pires

Daniel Tossato

Do Diário do Grande ABC



01/01/2021 | 13:47



Filho do prefeito de Ribeirão Pires, Clóvis Volpi (PL), o vereador Guto Volpi (PL) foi eleito presidente da Câmara no início da tarde desta sexta-feira (1) e comandará a casa nos próximos dois anos. Dessa forma, a família Volpi comanda Executivo e Legislativo na cidade.

A chapa comandada por Guto Volpi recebeu, ao todo, 12 dos 17 votos dos parlamentares que compõem o Legislativo. A vereadora Márcia Coletiva de Mulheres (PT) também apresentou bloco, mas recebeu apenas cinco adesões.

Além de Guto como presidente, a mesa diretora terá o vereador Paulo Cesar Ferreira (PL), na vaga de vice-presidente, o parlamentar Joé Nelson Paixão (Patriota), como primeiro secretário, o vereador Sandro Campos (PSB), como segundo secretário e Alessandro Dias (Podemos), na vaga de terceiro secretário.

O Diário adiantou que Guto buscou articulação para ser eleito presidente da Câmara e que poderia até receber votos de vereadores ligados ao ex-vice-prefeito Gabriel Roncon (PTB), que ensaiou aproximação com a gestão de Clóvis Volpi. Dentre estes parlamentares, apenas Leandro Carvalho (PTB) aderiu á chapa de Guto. Amanda Nabeshima (PTB), que também estará disposta a apoiar o filho do prefeito, preferiu compor a chapa de Márcia. O filho do prefeito ocupa vaga do vereador Rato Teixeira (PTB), que comando o Legislativo nos dois últimos anos.

“Quero buscar diálogo e entendimento para que todos nós possamos encontrar soluções para os problemas da cidade. Uma pena que nem nossos familiares e nem os nossos eleitores puderam estar presentes na posse. Vamos ver agora com a vacina, se poderemos fazer um novo encontro”, declarou Guto ao encerrar a sessão.