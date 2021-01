Vereadores eleitos de Rio Grande da Serra reforçam responsabilidade do cargo

Luis Felipe Soares

Do Diário do Grande ABC



01/01/2021 | 12:39



Os vereadores eleitos de Rio Grande da Serra tomaram posse do cargo na manhã desta sexta-feira (1). Formado por 13 homens, o grupo se prepara para iniciar trabalho para tentar melhorar a cidade nos próximos quatro anos.

O primeiro encontro entre a nova formação foi marcado por discurso esperançoso. Votado para seu terceiro mandato, o veterano Bibinho (Cidadania) alertou a todos sobre a importância e de sua atuação com a população do município.

"O povo nos elegeu e há expectativa. Um vereador não tem o poder de executar. Ele só pede diretamente para o prefeito. Temos um trabalho difícil pela frente nesta casa de leis (câmara municipal). Precisamos discutir o melhor para cidade", discursou.

O novato Elias Policial (Podemos) celebrou seu caminho para o serviço inédito cheio de responsabilidades. "Me falaram que eu era a pedra e que, agora, eu sou a vidraça. Sabemos que o orçamento da cidade é muito básico", comentou. Ele aproveitou para mandar mensagem para o novo prefeito Claudinho da Geladeira (Podemos): que cumpra 100% do plano de governo que apresentou durante a campanha eleitoral no ano passado.

Também em seu primeiro mandato em Rio Grande, Roberto Contador (Avante) afirmou que a diversidade de ideias entre os vereadores faz parte do processo de evolução do município. "Os atritos são naturais, mas importantes. Espero que possamos fazer tudo o que está no nosso alcance e um pouco mais."

Após os discursos e o fim da cerimônia de posse, os representantes irão realizar ainda na tarde desta sexta-feira votação para a escolha do presidente da câmara municipal no biênio 2021-2022. Bibinho é o atual político no cargo local.