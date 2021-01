Filippi toma posse para o 4º mandato

Júnior Carvalho

Do Diário do Grande ABC



01/01/2021 | 12:20



Eleito para o quarto mandato, José de Filippi Júnior (PT) tomou posse, na manhã desta sexta-feira, como prefeito de Diadema, ao lado da vice-prefeita Patrícia Ferreira (PT).

Atual chefe do Paço, Lauro Michels (PV) transmitiu o cargo. O verde, que interrompeu a hegemonia petista na cidade, deixa o cargo depois de oito anos.

Também foram empossados os 21 vereadores eleitos, em cerimônia restrita, realizada na Câmara, por conta das medidas de combate à pandemia. “É um momento de sentimento duplo, de alegria e de tristeza. Alegria pelo dever cumprido e tristeza por deixar os amigos (na Prefeitura). Filippi, conte comigo para tudo o que precisar para o bem da cidade, estarei com você”, discursou Lauro, emocionado.

O retorno de Filippi marca a retomada do petismo em Diadema após hiato de dois mandatos. A sigla elegeu seu primeiro prefeito da história na cidade, em 1982, e desde então petistas e outras figuras oriundas do petismo se revezaram no comando do Parque do Paço. Esse ciclo se interrompeu em 2012, justamente com a primeira vitória de Lauro.

O Diário apurou que ainda nesta sexta-feira, Filippi anunciará outros quatro secretários. Para chefiar Finanças, o petista escalou o economista Francisco Funcia; Luiz Carlos Theóphilo assumirá Obras. O ex-prefeiturávell Ronaldo Lacerda (PDT) comandará a Habitação e o ex-vereador Vaguinho do Conselho (SD), Meio Ambiente.