Orlando Morando, vice e vereadores tomam posse em São Bernardo

Tauana Marin

Do Diário do Grande ABC



01/01/2021 | 12:12



O prefeito reeleito de São Bernardo Orlando Morando (PSDB) e seu vice, Marcelo Lima (PSDB), em cerimônia solene, iniciaram hoje o segundo mandato, que segue até 2024. O chefe do executivo falou do tamanho de sua responsabilidade em dar continuidade aos projetos em meio a pandemia do novo coronavírus. Segundo ele, a luta nesse primeiro momento é pela chegada da vacina, a fim de assegurar a população e alavancar a economia, além de proporcionar o retorno às aulas. "Esperamos que isso aconteça em fevereiro."

O evento, transmitido virtualmente, e fechado ao público, seguindo todas as recomendações da OMS (Organização Mundial da Saúde) no combate a Covid-19. O dia também foi marcado pela posse dos 28 vereadores, sendo maioria da base do governo, restando apenas quatro da oposição. O vereador Danilo Lima foi quem presidiu a sessão, já que conforme lei determina, foi o mais votado na cidade.

Neste momento, os parlamentares se organizam para iniciar a votação do presidente da Câmara, assim como secretários e suplentes, o que deve transcorrer até o fim da tarde. Como nome favorito a cadeira da Câmara está Estevão Camolesi (PSDB).