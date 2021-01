Ator e dramaturgo, Marcello Airoldi opina sobre futuro dos palcos pós-pandemia: - O teatro online veio para ficar

01/01/2021 | 11:10



A pandemia marcou o ano de todo mundo, sobretudo dos profissionais do entretenimento. Com a proibição de shows, apresentações de teatro e estreias no cinema, os artistas tiveram que se reinventar. Foi o que fez o ator e dramaturgo Marcello Airoldi, que durante a quarentena, conseguiu colocar em prática um projeto antigo: o Rede de Leituras, que contou com leituras experimentais online e discussões sobre teatro. Em entrevista, Airoldi contou sobre o projeto:

- A Rede de Leituras se transformou num movimento de estímulo à produção dramatúrgica e consequentemente de teatro em São Paulo. A Rede possibilitou aos artistas envolvidos a motivação para continuar criando e dialogando com novos públicos. Estamos buscando melhores condições para a ampliação e continuidade do projeto.

Sobre o futuro do teatro pós-pandemia, o ator opinou:

- O teatro online veio para ficar. Não sei se esse será o nome em definitivo, de qualquer forma, os artistas se reinventaram, desenvolveram uma nova estética, apareceu uma nova forma de expressão que vai dialogar com o teatro presencial. Estou elaborando algumas coisas que logo estarão disponíveis.

Recentemente, Marcello dirigiu o novo álbum e o show de Juh Vieira, chamado Porão de Quinquilharias e foi só elogios para o artista:

- Juh Vieira é um artista incrível. Compositor, cantor, artista plástico, cenógrafo, autor. Trabalhar com ele é sempre uma delicia, uma viagem por caminhos inusitados e belos. O mais importante do meu trabalho com ele no show foi um processo de lapidação, de valorização dos elementos mais sutis.

Por fim, o ator falou sobre a retomada de gravações de As Aventuras de Poliana, novela infantil do SBT na qual Marcello interpreta o médico Davi Rogatto:

- Infelizmente não há informações sobre a volta da novela. O momento é novamente de cuidado intenso, de atenção aos protocolos de segurança contra o COVID. Só assim poderemos, de fato, cuidar da saúde e do afeto com as pessoas ao nosso redor.