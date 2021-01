Samara Felippo relembra pressão estética que sofreu no começo da carreira: - Na minha cabeça, eu perderia papéis se engordasse

01/01/2021 | 11:11



Quem vê Samara Felippo hoje em dia sendo uma das famosas mais influentes sobre aceitação e autoestima, nem imagina que no começo da carreira, a atriz também sofreu com pressão estética. Em entrevista para a colunista Patrícia Kogut, ela relembrou seus primeiros papéis na televisão e como a busca pelo corpo perfeito a angustiou por muito tempo:

- Eu fui encaixotada num padrão de beleza. Na minha cabeça, eu perderia papéis se engordasse porque deixaria de ser atraente para os homens. Isso acontece com as mulheres da classe artística, mas com outras de diversas áreas profissionais também. Mesmo sabendo que eu sempre estive dentro desse padrão, sendo magra, continuava achando que precisava emagrecer mais. Isso me trouxe muita angústia. Lembro que fazia ensaios fotográficos e pedia para que o meu braço fosse diminuído digitalmente, por exemplo. Isso é uma loucura.

Aos 42 anos de idade, Samara contou que começou a postar fotos mais naturais, expondo sua beleza real, para ajudar outras mulheres:

- Publico fotos com celulite e dobras na barriga para desmistificar o amadurecimento e mostrar a realidade. Procuro não usar filtro que vá mudar a minha aparência. Muitas mulheres me veem nessas fotos e se identificam. Isso faz com que elas parem de odiar os seus corpos. Recebo muitas mensagens sobre isso.