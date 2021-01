Claudinho da Geladeira e vereadores tomam posse em Rio Grande da Serra

Luis Felipe Soares

Do Diário do Grande ABC



01/01/2021 | 11:05



O novo corpo político de Rio Grande da Serra está pronto para começar seu trabalho na cidade. Na manhã desta sexta-feira (1), o prefeito Claudinho da Geladeira (Podemos), a vice Penha Fumagalli (PTB) e os 13 vereadores eleitos nas eleições municipais do ano passado tomaram posse dos cargos. Eles irão trabalhar no período de 2021 a 2024.

O evento não foi aberto ao público como forma de evitar aglomeração contra a proliferação da Covid-19, mas foi transmitido para a população por meio da internet. Além dos que tomaram o cargo, assessores, funcionários e integrantes da polícia civil e militar marcaram presença no local, não totalizando centena de pessoas. Todos estavam de máscara como proteção mínima diante do novo coronavírus, mas realizaram cumprimentos próximos, como apertos de mão e abraços. Também apareceram eleitores curiosos, mas não entraram no salão.

O ex-prefeito Gabriel Maranhão (Cidadania) não compareceu à cerimônia para passar o bastão para o próximo líder do Executivo de Rio Grande.

A cerimônia começou por volta das 10h30 nas instalações da Câmara Municipal. Na sessão solene, o grupo recebeu diploma de posse e concordaram com termo compromisso de mandato.

Ainda nesta sexta-feira, os vereadores irão realizar votação para a escolha do presidente da câmara local, que irá atuar no cargo pelo biênio 2021-2022. Atualmente, a posição é ocupada pelo reeleito vereador Bibinho (Cidadania).