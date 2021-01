Dois ganhadores levam o prêmio da Mega da Virada

Da Redação



31/12/2020



O Prêmio da Mega da Virada de R$ 325,2 milhões é a maior quantia da história. A Caixa sorteou na noite desta quinta-feira (31) as seis dezenas - 22 - 35 - 17 - 41 - 20 – 42, concurso número 2330. Duas apostas acerteram as seis dezenas e dividirão o prêmio. Cada uma levará R$ 162,6 milhões, sendo uma de Aracaju (SE) e a outra foi feita eletronicamente, segundo informações da Caixa Econômica Federal. Os ganhadores têm até 90 dias para resgatar o prêmio.



O prêmio milionário permite a compra de 12 mil carros populares (de cerca de R$ 25 mil), 1.200 casas (de R$ 150 mil) e 200 mil celulares (de R$ 2.000). A Caixa declarou que se a aposta sair para um único vencedor, esse felizardo poderá adquirir 42 iates, no valor de R$ 7 milhões, cada.

Foram feitas mais de 260 milhões de apostas em todo o país, totalizando R $ 1,17 bilhão em arrecadação. As apostas paralelas para o concurso especial distribuída no dia 16 de novembro e como exclusivas iniciaram no dia 19 de dezembro, finalizando às 17h de hoje.

O Diário mostrou na edição desta quinta-feira (31) que a pandemia do novo coronavírus e as dívidas acumuladas ao longo do ano levaram muitas pessoas a verem na Mega da Virada a oportunidade de colocar a vida financeira em ordem. No Grande ABC, moradores fizeram filas e lotaram as casas lotéricas nos últimos dias. As apostas puderam ser feitas até a manhã desta quinta-feira, de forma presencial. Para quem possui conta na Caixa, foi possível confirmar os volantes pelo aplicativo ou site até as 17h.