Litoral Paulista terá tempestade na virada de ano

31/12/2020 | 18:09



A Defesa Civil alerta para a previsão de tempestades em todas as cidades litorâneas do Estado de São Paulo na noite desta quinta-feira, 31, estendendo-se ao longo da madrugada. De acordo com as estimativas, também haverá rajadas de vento que podem variar entre 25 e 50 km/h e condição para raios.

Ao longo da tarde, uma frente fria que se encontra em alto-mar deve avançar para o sul do Estado, atingindo depois toda a região costeira de São Paulo no início da noite, próximo à virada do ano. Cidades como Ilhabela, Cananéia, Ubatuba e Peruíbe já registraram chuva forte durante o dia, assim como outras regiões do Estado: Bragança Paulista, Botucatu, Marília.

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) também exibe nesta quinta alerta de tempestade que deve durar pelo menos até as 2h do dia 1º em várias regiões do Estado, com "perigo potencial" nas seguintes regiões: Campinas, Bauru, Araraquara, Piracicaba, Itapetininga, Ribeirão Preto, Araçatuba, São José Do Rio Preto, Sorocaba, Vale Do Paraíba, Presidente Prudente, Assis, Vale do Ribeira, Baixada Santista, Marília, Bragança Paulista, litorais norte e sul, e região metropolitana.

Nessas áreas, é possível que haja queda de granizo e volume de chuva entre 20 e 30 milímetros por hora. O Inmet também alerta para rajadas de vento que podem chegar a 60 km/h.