Direção do Vasco anuncia a contratação de Vanderlei Luxemburgo como novo técnico

31/12/2020 | 18:06



A diretoria do Vasco agiu rápido e, dois dias depois de demitir o português Ricardo Sá Pinto, acertou nesta quinta-feira a contratação de Vanderlei Luxemburgo para o cargo de técnico. Em nota divulgada em seu site oficial e nas redes sociais, o clube de São Januário informou que o treinador terá contrato, inicialmente, até fevereiro, mês do término do Campeonato Brasileiro.

Com o treinador de 68 anos, que trabalhou no Palmeiras até o último mês de outubro, o Vasco contratou o auxiliar Mauricio Copertino e os preparadores físicos Antônio Melo e Daniel Félix. Desta forma, o clube substitui Ricardo Sá Pinto e sua comissão técnica portuguesa.

Esta será a segunda passagem de Vanderlei Luxemburgo pelo Vasco. Na primeira, entre maio e dezembro de 2019, ele dirigiu o time em 37 jogos com 15 vitórias, 12 empates e 10 derrotas. Em 2020, o técnico conquistou o Campeonato Paulista com o Palmeiras.

A programação do Vasco prevê a reapresentação do elenco neste sábado - a sexta, dia 1.º de janeiro, é de folga. Será quando Vanderlei Luxemburgo deverá comandar o primeiro treino no CT do Almirante, no Rio de Janeiro.

Em 17.º lugar com 28 pontos, o Vasco tem a mesma pontuação do Bahia, o primeiro fora da zona de rebaixamento. Mas perde para os baianos no números de vitórias (8 a 7). O time volta a campo no dia 7, quinta-feira, diante do Atlético Goianiense, no estádio Antônio Accioly, em Goiânia, pela 28.ª rodada do Brasileirão.