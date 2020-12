Real Sociedad vence clássico do País Basco e complica Athletic Bilbao no Espanhol

31/12/2020 | 15:09



O último dia do ano foi de clássico no Campeonato Espanhol. Nesta quinta-feira, pelo encerramento da 16.ª rodada, os rivais da região do País Basco se enfrentaram no estádio Novo San Mamés, em Bilbao, e quem levou a melhor foi a Real Sociedad, que ganhou como visitante do Athletic Bilbao por 1 a 0. O resultado negativo complicou um pouco mais a situação da equipe mandante na competição.

Com a vitória, que encerrou um jejum de nove partidas, a Real Sociedad segue na terceira posição da tabela de classificação agora com 29 pontos, seis a menos que o líder Atlético de Madrid e a quatro do Real Madrid. Já o Athletic Bilbao caiu para a 12.ª colocação com 18, apenas três pontos a mais que a primeira equipe dentro da zona do rebaixamento, que é o Valladolid.

O time da cidade de San Sebastian conseguiu a vitória graças ao gol do meia Cristian Portu, após assistência de Mikel Oyarzabal, logo aos cinco minutos de um jogo marcado por uma baixa qualidade técnica.

Os rivais são finalistas da Copa do Rei da temporada passada. A disputa pelo título estava prevista para o mês de abril, mas foi adiada por causa da pandemia de covid-19. Em maio, os times acertaram com a Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF, na sigla em espanhol) esperar ao máximo até a presença de público voltar a ser permitida nos jogos. Por enquanto, a data combinada é 4 de abril de 2021, no estádio Olímpico de La Cartuja, em Sevilha.

No outro jogo desta quinta-feira, Osasuna e Alavés empataram por 1 a 1, em Pamplona. Os gols saíram só no segundo tempo. Aos 22 minutos, Roberto Torres abriu o placar para os mandantes, após assistência de Enric Gallego. Os visitantes conseguiram o empate aos 28 com Lucas Perez em cobrança de pênalti.

A igualdade não foi boa para o Osasuna, que segue na zona de rebaixamento. Agora com 13 pontos, é o 19.º e penúltimo colocado, somente à frente do Huesca, que tem 12. O primeiro fora da degola, em 17.º lugar, é o Valencia, com 15. O Alavés ocupa a 13.ª posição, com 18 pontos.