Cavani é suspenso por 3 jogos e leva multa por usar termo racista em rede social

31/12/2020 | 13:55



Atual vice-líder do Campeonato Inglês - somente atrás do Liverpool -, o Manchester United não poderá contar com o atacante Edinson Cavani em seus primeiros compromissos em 2021. Contratado na última janela de transferências, o uruguaio foi suspenso por três jogos e recebeu multa por usar termo racista em rede social após decisão da Associação de Futebol da Inglaterra (FA, na sigla em inglês), entidade que controla o futebol no país.

Cavani estava sendo investigado por uma publicação feita em uma de suas redes sociais oficiais no dia 29 de novembro, quando utilizou a expressão "negrito" para agradecer uma mensagem de um amigo pessoal, apagada pouco tempo depois de publicada. O termo foi interpretado como de cunho racista e rendeu uma sanção ao camisa 9. A multa é de 100 mil libras esterlinas (aproximadamente R$ 710 mil).

Desta forma, Cavani é ausência confirmada para os três próximos confrontos do calendário de janeiro para o Manchester United: Aston Villa (nesta sexta-feira), Manchester City (dia 6) e Watford (dia 9). O primeiro compromisso é válido pelo Campeonato Inglês, enquanto os dois seguintes valem pela semifinal da Copa da Liga Inglesa e pela terceira fase da Copa da Inglaterra, respectivamente. Ele só estará disponível na partida contra o Burnley, pelo Campeonato Inglês, no dia 12.

A FA disse que a postura do uruguaio ao fazer o comentário é inapropriada, alegando que, ao contrário das regras da associação, "um comentário postado na página Instagram do jogador do Manchester United FC foi insultuoso e/ou abusivo e/ou impróprio e/ou trouxe descrédito ao jogo".

Em um comunicado oficial, o Manchester United ressaltou que "Cavani não sabia que suas palavras poderiam ter sido mal interpretadas e reforçou o pedido de desculpas do uruguaio". O clube reiterou que não vai recorrer. "Apesar de sua crença sincera de que estava simplesmente enviando um afetuoso agradecimento em resposta a uma mensagem de parabéns de um amigo próximo, ele (Cavani) optou por não contestar a acusação, por respeito e solidariedade à FA e à luta contra o racismo no futebol", declarou.

O clube reiterou que entende que "o contexto e a intenção são fatores determinantes" e acredita que a "que a Comissão Reguladora independente foi obrigada a impor uma suspensão mínima de três jogos". Na nota, o United afirma que espera que o órgão deixe "claro em suas razões por escrito que Edinson Cavani não é racista, nem havia qualquer intenção racista em relação ao seu cargo".