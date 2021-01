1º-1-21. Uma nova vida começa...

Ademir Medici



01/01/2021 | 07:00



Cinquenta e cinco morreu

Foi-se embora, foi de vez.

Antes ele do que eu.

Viva então cinquenta e seis!

Menos fraude em eleições

Mais garantias nos pleitos

Eleger menos ladrões

Mais homens sérios eleitos.

Luiz Martins, O Estado de S. Paulo, 1-1-1956.



“Começamos o ano de 1921, no Brasil, debaixo de um sentimento geral de alegria, graças à façanha vitoriosa de Edú Chaves, paulista da velha estirpe, expoente das energias brasileiras.”

Estadão Acervo, citando o editorial de O Estado de S. Paulo publicado em 1º de janeiro de 1921, exaltando o feito de Edú Chaves, o primeiro aviador a voar entre o Rio de Janeiro e Buenos Aires, via Montevidéu.



“É início de ano e as esperanças se renovam, em todos os corações. (...) O ano que passou não foi de todo mau para a região. Poderia ter sido melhor, mas o que se fez já foi significativo. O Censo elevou Santo André à posição de primeira cidade do Estado, em número de habitantes, o que representa um título representativo, não deixando de ser também um encargo pesadíssimo para a sua administração.”

Augúrios para 1971, Diário do Grande ABC, em Editorial publicado em 1º de janeiro de 1971.

Em 1º de janeiro de...

1906 – Passa a vigorar, em Paranapiacaba, o regulamento para o Serviço das Serras.

Realizado em Santo André leilão de prendas em benefício da Igreja Matriz.

Em São Paulo, é realizada a cerimônia de bênção da capela Nossa Senhora Achiropita, na Rua Treze de Maio, Paróquia da Bela Vista.

1921 –Tragédia no baile do Ano-Novo em Ribeirão Pires: Angelo Fusco esfaqueia e mata o vizinho João Cardonaro, 20 anos: ambos gostavam da mesma menina.

Lançado o Almanaque Biotônico para 1921.

1931 – O São Caetano EC joga amistosamente, em seu campo, com o Germânia, da principal divisão do futebol paulista. Não temos o resultado do jogo, mas gravamos o depoimento de Ettore Dal’Mas sobre aquela partida:



“Para o jogo, a diretoria solicitou ao meu pai que oferecesse uma taça. Foi comprada uma taça grande, que recebeu o nome de Taça Ítalo, nome do meu irmão mais novo. E o Germânia levou a taça embora”.

Felício Arsufi nasce em São Bernardo. Ele descende de uma das famílias fundadoras do Núcleo Colonial de São Bernardo, no século 19.

1946 – Com o nome de Anchieta Atlético Clube, é fundado, em São Bernardo, o Riacho Grande, clube de futebol campeão da cidade em 1996.

1956 – Volta a circular o Jornal de Santo André, dando como manchete: ‘Tomam posse hoje prefeito e vereadores’ (de Santo André).

Nota – Memória recebeu a coleção do jornal para o ano de 1956, dividida em dois volumes, presente do ex-vereador e ex-prefeito Antonio Ferreira dos Santos, o saudoso Ferreirinha. Um achado para que lembremos acontecimentos andreenses referentes ao ano 56.

A criação da Rede Brasileira de Radiodifusão foi o acontecimento do ano 1955 no segmento: uma vez por semana reuniam-se mais de 30 emissoras de todo o País em irradiação simultânea com a Record, em audição geralmente musical.

Aliás, os musicais serviam de base aos programas radiofônicos. Uma exceção era a Rádio São Paulo, onde as novelas ocupavam quase todos os horários. Outra exceção eram as estações que se dedicavam à transmissão esportiva.

1961 – A Praça Lauro Gomes, em São Bernardo, recebe novos bancos de concreto, oferta do comércio, indústria e famílias de São Bernardo.

Rádio Independência, de São Bernardo, inaugura suas novas instalações, à Rua Marechal Deodoro, 672.

Efetuado o primeiro sepultamento no Cemitério Municipal de Diadema: dona Lázara Queiroz de Lima.



Diário há meio século...

Sexta-feira, 1º de janeiro de 1971 – ano 13, edição 1424

Manchete – Medici: 1971 será o ano do progresso

Em mensagem de Ano-Novo transmitida por uma rede de rádio e televisão, o presidente Emilio Garrastazu Medici declarou que o Brasil vai iniciar 1971 com a menor taxa de inflação dos últimos 12 anos e “com um dos mais elevados índices de crescimento no mundo inteiro”.

Santos do dia

Maria, Mãe de Deus Almáquio

Odilon Fulgêncio

Hoje

Dia Mundial da Paz

Dia da Fraternidade Universal

Dia Nacional do Município

Municípios brasileiros

Hoje é o aniversário de Uru, na região de Bauru. Elevado a município em 1954, quando se separa de Pirajuí.