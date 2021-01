Tite será candidato governista à Câmara de São Caetano

Raphael Rocha

Do Diário do Grande ABC



01/01/2021 | 00:05



Líder do governo do prefeito de São Caetano, José Auricchio Júnior (PSDB), nos últimos quatro anos, o vereador Tite Campanella (Cidadania) foi escolhido pela cúpula do Palácio da Cerâmica para ser o candidato governista à presidência da Câmara e, se eleito hoje, virar prefeito interino durante impasse jurídico envolvendo o tucano.



Reuniões realizadas nesta semana caminharam para a montagem da chapa de Tite como postulante ao comando da casa e o atual presidente do Legislativo, Pio Mielo (PSDB), na condição de vice – assim, o tucano permaneceria à frente do Parlamento com a ida de Tite para a Prefeitura.



Auricchio foi reeleito no voto no dia 15 de novembro, ao registrar 42,8 mil adesões. Porém, teve o registro de candidatura indeferido pela juíza eleitoral Ana Lúcia Fusaro, da 166ª Zona Eleitoral da cidade, sob alegação de que o tucano foi condenado por captação irregular de doação eleitoral na campanha de 2016. A decisão de Ana Lúcia foi mantida, por unanimidade, pelo TRE-SP (Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo) e, assim, Auricchio não foi diplomado.



Diante do impasse e como o político tem recursos no TSE (Tribunal Superior Eleitoral) a serem apreciados, o município é governado interinamente pelo presidente da Câmara até desfecho do caso. Auricchio acredita que a corte em Brasília vá acolher seus argumentos – ele diz que, no momento do registro da candidatura, tinha à mão recurso especial com efeito suspensivo da condenação por captação ilegal de doação eleitoral e, portanto, estava apto para participar do pleito. Já a oposição ao tucano crê em novas derrotas de Auricchio, cenário que abriria margem para a convocação de novas eleições.



Além de Tite, a vereadora eleita Bruna Mulheres por Direitos (Psol, mandato coletivo) anunciou candidatura à direção do Legislativo.