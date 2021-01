Um ano difícil

Do Diário do Grande ABC



O tão aguardado 2021 finalmente chegou. O ano que, no imaginário popular, ganhou status de redentor, depois da tragédia causada em 2020 pela pandemia, tende, porém, a ser de extrema dificuldade. O saldo devastador da passagem do novo coronavírus pelo Grande ABC vai se refletir ainda por algum tempo. Todavia, a duração e a intensidade de sua influência nefasta vão estar diretamente relacionadas à qualidade das medidas a serem adotadas pelos gestores municipais que tomam posse hoje, tanto nos Executivos quanto nos Legislativos. Os próximos meses serão de desafios e sacrifícios.

É preciso ver se os homens e as mulheres que ocuparão esses espaços estarão à altura das imposições do momento. Equilíbrio administrativo e capacidade para antever problemas e propor soluções exequíveis são qualidades que diferenciarão os grandiosos dos medíocres no julgamento que a história há de fazer. Eis o tamanho da responsabilidade dos prefeitos e vereadores que receberam, nas urnas, a confiança de quase 3 milhões de pessoas que vivem nas sete cidades.

De todas as demandas que devem se apresentar em 2021 aos administradores, a mais desafiadora certamente deve ser a de equilibrar os gastos públicos às receitas. O cenário é desolador. A pandemia destruiu a economia. Ceifou empregos, fechou empresas, reduziu o volume de dinheiro em circulação e afetou a arrecadação de impostos. Por outro lado, desamparou milhares de famílias, tirando-lhes a retaguarda de proteção social.

Revisão dos gastos, redução do tamanho da máquina e reforço das estruturas de assistência social devem ser, portanto, tratados como prioridade por prefeitos e vereadores. O desejo de realizar vai entrar em choque com as limitações orçamentárias, o que certamente será o primeiro dos inúmeros choques de realidade a que estarão sujeitos os gestores municipais. A tarefa não será fácil, mas precisa ser encarada. É neste palco de adversidades que os atores políticos precisarão desempenhar seus papéis a partir de hoje. Boa sorte a todos. E que 2021 termine melhor que 2020.