A Deus 2020: perdido ou novo tempo?

31/12/2020 | 23:59



Do tradicional ‘Feliz Ano-Novo!’ ao Carnaval, tudo parecia normal, no ‘País tropical, abençoado por Deus e bonito por natureza’… Mas um silêncio de profunda incerteza tomou conta do ano em que o mundo parou. Ficamos aflitos quando a OMS (Organização Mundial da Saúde) declarou a pandemia de Covid-19 (11 de março), doença causada pelo novo coronavírus (Sars-Cov-2), até então sem cura e sem vacina. Diante dessa dura realidade, tivemos que nos adaptar a novos hábitos, com acessórios de uso obrigatório como máscara e álcool gel, além do rigor na higienização das mãos. Igrejas, escolas, cinemas e estádios foram fechados, e depois, reabertos com limitação de público, para evitar a aglomeração de pessoas. Estabeleceu-se o ‘novo normal’. Nosso vocabulário ganhou expressões como ‘distanciamento ou isolamento físico’, além do imperativo: ‘Fique em casa’, que nos remete à empatia, capacidade de sentir o que a outra pessoa sente; e à resiliência, do latim resilire, que significa ‘voltar atrás’, fazer revisão de vida, para superar momentos difíceis.

O trabalho em casa (home office), que já era tendência por causa das novas tecnologias, tornou-se solução segura para muitas profissões e até garantia do emprego. Na tentativa de evitar a transmissão do vírus, principalmente para pessoas idosas – ‘grupo de risco’ –, até as reuniões familiares passaram a ser por meio da internet, nas redes sociais e aplicativos. ‘Santa invenção!’ Com olhar minimamente otimista, podemos perceber as conquistas desse novo tempo. Com novos hábitos de higiene e prevenção, estudos mostram que outras doenças respiratórias virais também se tornaram menos letais. Há mais colaboração entre pessoas, equipes e instituições, visando à superação dessa grave crise sanitária e socioeconômica.

A comunidade científica compartilha suas melhores ferramentas a serviço da investigação desse vírus, desde que a China relatou sua existência, no fim de dezembro de 2019. Foram desenvolvidos testes para o diagnóstico da doença e iniciada a corrida por vacina, visando à imunidade coletiva. Pesquisadores têm se dedicado à busca por tratamento eficaz, com foco no fortalecimento do sistema imunológico. A sociedade começa a entender que a solução vem da ciência e passa a ter interesse por pesquisas, e os cientistas também se esforçam para melhorar sua comunicação. Uma coisa é absolutamente certa: quando essa pandemia passar – com vacina ou com a cura –, nos sentiremos agradecidos por esse aprendizado, legado que nos tornou mais humanos, solidários e fraternos, para vivermos novo tempo.

E, mesmo que haja prorrogação, podemos entregar ‘a Deus 2020’ e desejar Feliz Ano-Novo!

José Expedito da Silva é jornalista e apresentador do jornal Café da Manhã, pela Rádio Canção Nova.



PALAVRA DO LEITOR

Boas-Festas

Feliz 2021 – 1

Felizmente o ano de 2020 está chegando ao fim. A melhor chance que a vida pôde nos dar é começarmos novo ano. E que ele nos traga a cura desse vírus que ceifou tantas vidas. Se chegamos até aqui já somos vencedores. Que 2021 seja ano de boas energias, conquistas e vitórias. E que as vacinas cheguem para todos, sem exceção. Um ano novo repleto de muita saúde física, mental e espiritual a todos. É o que desejo.

Luciana Lins

Campinas

Feliz 2021 – 2

Penso que o mundo inteiro não via a hora de o ano de 2020 acabar. Vivemos tempos difíceis, mas aos poucos fomos nos adaptando às mudanças. Todos aguardam a cura da Covid-19 e depositam suas esperanças em uma vacina, seja ela qual for, que tenha eficácia e possa imunizar a população mundial. Vamos firmes para 2021, prometendo menos e surpreendendo mais, mais amor, mais compreensão, mais tolerância e respeito ao próximo. Feliz Ano-Novo a todos os brasileiros e em especial à população do Grande ABC. São os meus votos.

Izabel Avallone

Capital

Feliz 2021 – 3

Mais um ano se finda e que ano foi este de 2020! De desafios que nunca esqueceremos. Tivemos que ver a vida nua e crua, com suas desigualdades e injustiças; e a encarar todas as bruscas mudanças que ocorreram. Foi necessário ter paciência e refletir. Sofremos e choramos pelas perdas de parentes, de amigos e também de desconhecidos. Também tivemos mais empatia e fomos mais solidários uns com os outros, cada um à sua maneira. Demos valor às nossas amizades, aos parentes e aos profissionais de diferentes áreas que nos ajudam todos os dias. Neste ano desafiador, localizamos parentes e amigos distantes, que nos ajudaram a sair um pouco da nossa solidão e cuja companhia levaremos para o próximo ano. Quero agradecer a todos que, com carinho, ajudaram-nos até agora. Desejo que o ano novo seja de esperanças e que a vacina e a conscientização de todos tragam de volta os encontros presenciais e os abraços para todos nós. Aos leitores e amigos deste Diário, Feliz 2021!

Tânia Tavares

Capital

Feliz 2021 – 4

Desejo a todos deste Diário um ano novo repleto de realizações com muita saúde e paz. O ano de 2020 foi problemático, inviabilizando a promissora recuperação econômica e dias melhores para todos nós. A cruel pandemia absorve vultosos gastos, equivalentes à economia em dez anos, de R$ 800 bilhões, da reforma da Previdência. Seu lado positivo foi despertar a solidariedade, o auxílio aos menos favorecidos. Esperamos sucesso em 2021 na difícil tarefa de colocar o Brasil em ordem. São enormes os obstáculos. A dívida pública cresceu, a arrecadação reduziu e o cruel coronavírus fazendo vítimas. Os laboratórios pressionam com suas caras e duvidosas vacinas, produzidas apressadamente, com possíveis efeitos colaterais, quando o normal seria seguir os protocolos que, historicamente, perduram acima de quatro anos. Meus votos são que Deus ilumine nossos dirigentes e a todos nós para que tenhamos novo ano sem a Covid-19, nossos políticos priorizando o Brasil em vez dos seus interesses pessoais ou partidários, saúde, paz e prosperidade para todos os brasileiros.

Humberto Schuwartz Soares

Vila Velha (ES)

Feliz 2021 – 5

Enquanto o Brasil sofre o estrago feito pela grande mídia brasileira se omitindo da verdade e privando os brasileiros de boas informações, por outro lado temos este Diário para informar a verdade aos brasileiros ingnorados pela mídia poderosa. Resta-nos continuar contando com as boas reportagens deste jornal do Grande ABC, nos informando as decisões governamentais sobre a vacina da Covid-19; fazer votos que seja 2021 melhor do que foi este findo ano, que nos brindou com informações verdadeiras e certamente continuará nos informando tudo sobre a possível vacina da Covid-19, que ainda está sob estudos científicos e, pronta, certamente garantirá a imunização dos cidadãos do Grande ABC e dos demais brasileiros. Próspero ano novo de 2021 para este importante jornal, aos munícipes do Grande ABC e aos brasileiros.

Benone Augusto de Paiva

Capital

Feliz 2021 – 6

Espero que em 2021 a política fique mais longe do povo e, em especial, das vacinas. Que haja entendimento das autoridades responsáveis pela aplicação das mesmas o mais breve possível e que possamos sair desse marasmo que foi 2020, ano com tantas mortes e famílias dizimadas, agora também pela pandemia. Que possamos ver o Brasil prosperar e que o radicalismo de todos seja reduzido e sejamos mais Brasil e menos políticos. Que tenhamos trabalho e, claro, saúde.Com isso e também com a melhoria da nossa economia que, sem dúvida, irá crescer, teremos um Brasil menos dividido, menos injusto e menos violento, algo que poucos se atentam à raiz disso, que são as nossas fracas e frouxas leis. Que possamos tê-las também alteradas para que o nosso direito de ir e vir não seja só um slogan. Feliz 2021 a todos e em especial aos amigos do nosso Grande ABC.

Zureia Baruchj Jr.

Capital