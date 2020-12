Secretaria de Cultura do Estado prorroga prazo de execução dos projetos do ProAC Expresso ICMS

Da Redação



A Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo anunciou nesta quarta-feira 30/12 a prorrogação do prazo de execução de todos os projetos culturais em execução do programa ProAC Expresso ICMS para 30 de junho de 2021. “Decidimos estender porque as atividades presenciais no setor cultural e criativo foram suspensas por cinco a sete meses em virtude da pandemia e estão retornando apenas gradualmente”, explica Sérgio Sá Leitão, Secretário de Cultura e Economia Criativa. “Isso prejudicou fortemente a execução de muitos projetos culturais".

Os proponentes que necessitarem de mais tempo para a execução dos projetos devem encaminhar solicitação específica de prorrogação com justificativa para análise da Unidade de Fomento à Cultura até 31 de março de 2021 no e-mail: financeiroproac@sp.gov.br.

Fôlego cultural

No total, são 25 linhas de incentivo via ProAC Expresso ICMS com investimento de R$ 100 milhões em projetos culturais. O valor anunciado em julho deste ano pela Secretaria de Cultura e Economia Criativa foi atingido na primeira quinzena de dezembro. As propostas aprovadas pela Comissão de Análise de Projetos com certificados emitidos, que já podem receber o patrocínio de empresas que recolhem ICMS, podem ser conferidas pelo endereço eletrônico http://proac-icms.cultura.sp.gov.br/.