Sistema Anchieta-Imigrantes não tem congestionamento

31/12/2020 | 10:51



O movimento de veículos no SAI (Sistema Anchieta-Imigrantes) segue tranquilo nas rodovias, tanto em direção ao Litoral quanto no sentido São Paulo. O tempo está bom e a visibilidade é boa. O SAI está em operação descida 7X3, onde os motoristas utilizam a pista sul e norte da via Anchieta e pista sul da rodovia dos Imigrantes. Já a subida da serra é realizada pela pista norte da Imigrantes.

Em virtude da pandemia do novo coronavírus, a recomendação da Ecovias é de que as pessoas evitarem aglomerações, respeitarem o distanciamento social e o uso de máscara, inclusive em ambientes externos, principalmente se houver mais pessoas ao redor.

O tráfego também está tranquilo na rodovia Presidente Dutra, tanto no sentido Rio-Sao Paulo, como no contrário. A Nova Dutra, concessionária que administra a rodovia Na Nova Dutra, concessiona que administra a rodovia afirma que o movimento deve ser mais intenso entre 8h e 14h de hoje e, na volta, no dia 3, das 14h às 20h.