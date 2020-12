Insônia, raiva, ansiedade? Conheça sites que ajudam a lidar com emoções difíceis

Bianca Bellucci

Do 33Giga



31/12/2020 | 10:48



A empresa brasileira Eurekka tem o objetivo de transformar conceitos de psicologia, filosofia e neurociência em textos e vídeos fáceis de serem consumidos pelo público em geral. Em uma destas empreitadas, a equipe desenvolveu cinco sites que prometem ajudar a amenizar algumas emoções que podem atrapalhar o dia a dia das pessoas. São elas: ansiedade, raiva, tristeza, insônia e preguiça.

Contra ansiedade: Desacelera

Este site traz uma série de atividades que prometem ajudar o usuário a se acalmar. É uma mistura de exercícios de respiração com jogos mentais que, segundo os idealizadores, são capazes de “baixar a nossa bola” em alguns minutos. Ao final do “curso”, o internauta ainda é impactado com alguns GIFs simpáticos, como um cachorrinho nadando na piscina.

Contra raiva: Não Esquenta

O site Não Esquenta traz um tutorial que transforma o estresse em calmaria. Além de exercícios de respiração e mudanças na postura e no ambiente, a página exibe um vídeo de relaxamento guiado. Se você não estiver mais calmo até esta etapa, então a plataforma passa a fazer perguntas do tipo “de onde vem a sua raiva?” e “o que você faria se um amigo tivesse tendo suas emoções?”.

Contra tristeza: Radiante

“Do desânimo à disposição em menos de 10 minutos”, é o que promete o Eurekka. E o site consegue transformar seu humor com a ajuda de apenas uma ferramenta: um vídeo de ursinhos polares se esfregando na neve. O conteúdo é tão fofo que é praticamente impossível terminá-lo sem um sorriso no rosto. Uma série de dicas simples para melhorar o ambiente e sua disposição também são recomendadas antes do vídeo.

Contra insônia: DurmaZen

Se você está com dificuldades para dormir, então este site será ideal. Ele traz um vídeo de relaxamento guiado que ajuda a tranquilizar o ouvinte e, assim, atrair o sono. Vale ressaltar que, antes de chegar ao conteúdo, a plataforma pede para o usuário verificar algumas coisinhas no ambiente para que ele se torne mais convidativo, como apagar as luzes e deixar o celular no silencioso.

Contra preguiça: Fui Lá e Fiz

A procrastinação é inimiga da produtividade. Para mandar a preguiça para longe, o Fui Lá e Fiz traz um passo a passo que promete facilitar a conclusão de qualquer tarefa. O tutorial consiste em táticas para deixar o ambiente apropriado, exercícios para espantar a moleza, e uma série de perguntas e dicas que têm o objetivo de identificar a importância da atividade que você está realizando.