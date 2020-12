Conheça a regra mais importante na casa de Príncipe William e Kate Middleton

31/12/2020 | 10:10



Príncipe William e Kate Middleton sempre são fotografados em momentos fofos ao lado dos filhos: George, de sete anos de idade, Charlotte, de cinco, e Louis, de dois. Mas assim como em qualquer família, nem todos os momentos são de diversão e, apesar das crianças terem babás, os pais fazem questão de estar presentes na hora de corrigir o comportamento dos filhos.

Segundo o Mirror, uma fonte revelou que existe uma regra principal que não pode ser quebrada pelos pequenos. Por mais difícil que possa parecer, o Duque e a Duquesa de Cambridge não deixam os filhos gritarem.

Caso a infração seja cometida, a criança é levada para outro ambiente para discutir o ocorrido e receber sua punição. De acordo com a fonte, toda a ação é feita de forma carinhosa:

Kate e William falam com a criança na hora e com calma. As coisas são explicadas e as consequências faladas. Eles nunca gritam.

Que disciplina, hein?