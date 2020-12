Primeiro trailer de documentário sobre Whitney Houston e sua filha é divulgado

31/12/2020 | 10:11



Fãs e admiradores de Whitney Houston tiveram um pequeno spoiler do que poderão esperar do documentário Whitney Houston & Bobby kristina: Didn't We Almost Had It All, uma produção do canal americano Lifetime. O primeiro trailer foi divulgado recentemente e já deixou claro que os depoimentos terão uma alta carga de emoção.

O longa pretende abordar as similaridades entre a vida da mãe e da filha, como por exemplo: o envolvimento com drogas, relacionamentos instáveis e a morte trágica. Além disso, os entrevistados devem falar sobre a relação entre as duas e seu legado. No trailer, amigas de Whitney dizem:

- Ela só queria ser uma boa mãe. Amava a filha mais do que tudo.

Em outro momento, uma amiga de Bobby dispara:

- O fato dela ter sido achada na banheira, com o mesmo destino de sua mãe, não faz nenhum sentido.

Tanto Whitney quanto sua filha foram encontradas inconscientes submersas em banheiras, em 2012 e 2015, respectivamente. Bobby chegou a ser socorrida, passou seis meses em coma no hospital, mas acabou falecendo de pneumonia.