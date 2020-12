Estilista Kaique Oliveira entrega segredos de estilo de famosas como Anitta, Iza e Bianca Andrade

31/12/2020 | 10:11



Não tem jeito: tudo que as famosas vestem vira tendência! E por mais que as celebridades ditem moda, existe todo um trabalho por trás do que elas usam nos principais eventos do mundo do Entretenimento. Uma peça bastante importante nesta equação é o estilista, responsável por deixar a artista em sua melhor versão. Kaique Oliveira, estilista que já trabalhou com inúmeras personalidades, conversou com a imprensa sobre o seu trabalho e revelou o segredo por trás do estilo das maiores famosas da atualidade. Vamos conferir o bate-papo e descobrir juntas?

Você tem a oportunidade de vestir famosas de diversos nichos diferentes, como cantoras, blogueiras, apresentadoras... Elas têm alguma coisa em comum? Como prezar mais pelo conforto, ou preferir a sensualidade.

Kaique Oliveira - Acredito que cada pessoa é única, e torna cada peça uma experiência única também. A cada projeto eu descubro mundos diferentes, o que elas têm em comum, é o que me inspira desde quando minha marca ainda era um sonho; a essência feminina. Eu prezo muito por estar conectado com meu trabalho, e meu trabalho exige que eu esteja sempre alinhado com o momento, com a vivência feminina, e a mulher pode ser tudo, desde aquela que gosta do conforto no dia a dia, ou a sensualidade à luz da noite.

Qual foi o look mais difícil de produzir? E para quem foi?

Kaique Oliveira - Todos os looks que eu crio, principalmente para palcos, são um grande desafio, geram muita expectativa. Por trás da peça, existe todo um processo que começa desde a criação até o desenvolvimento dela na produção. A roupa precisa ter personalidade, precisa ser funcional e deve causar impacto, e isso sempre exige muito tanto de mim quanto da minha equipe, mas tudo é feito com muito carinho.

Como você descreveria o estilo da Iza? Quais dicas daria para quem ama os modelitos dela e quer se inspirar na cantora?

Kaique Oliveira - A Iza transita por todos os estilos, não existiria outra palavra para descrever que não fosse criatividade, ela nasceu para o estilo criativo. Ela usa todos os tipos de modelagem, todos os tipos de tecidos, ela não se limita, do cabelo a make ela sempre está se reinventando. Ela é incrível, sempre aberta para o novo, inusitado, surpreendente. Ela é uma pessoa que tem muito a minha admiração, ela tem o biotipo da mulher brasileira, e explora isso divinamente. Minha dica é, seja livre, Iza é sinônimo de liberdade, então seja livre para ser e usar o que quiser, e faça isso de uma forma que você se sinta confortável e incrível, "dona de si".

Quais os seus looks favoritos da cantora Anitta? Ela costuma ser exigente com as roupas ou aceita bem as sugestões?

Kaique Oliveira - Meu look favorito foi desenvolvido para um comercial da Renault, mas para minha surpresa ela o usou em um evento internacional. Um macacão inteiro nas cores amarelo e preto, e que me emocionou demais quando ela vestiu. É sem dúvida um dos looks que eu mais adoro e guardo com muito carinho. A Anitta é uma pessoa super fácil de trabalhar, ela é sempre bem decidida, sabe o que quer, mas está sempre aberta a sugestões. Ela é uma pessoa prática e sem rodeios, quando ela gosta, ela usa, e se não gostar, ela não usa.

Muitas pessoas voltaram os seus olhares para o estilo da Boca Rosa recentemente. Qual o segredo dos modelitos da infuenciadora?

Kaique Oliveira - Nós nos identificamos no primeiro instante porque nós temos a mesma vibe. Ela consegue se encontrar em tudo que eu faço e isso me empolga demais, ela e o Murilo [Mahler] estão sempre em busca de algo criativo e inovador, e isso é o que me move. A Bianca foi meu Match perfeito, tem muito tempo que nós trabalhamos juntos e sempre consigo dar a melhor entrega do meu trabalho por ela ter esse espírito livre.

Alguns de seus looks foram para as festas do reality-show A Fazenda. Como funciona o processo para que suas criações cheguem até a televisão?

Kaique Oliveira - Sendo bem sincero, eu tenho uma pessoa muito próxima que fez as malas comigo, a produção de A Fazenda questionou as peças e disse que ela não poderia entrar com elas. Eles visitaram o perfil da marca, conheceram meu trabalho e mudaram o conceito, e inclusive, além de aceitar, disseram que queriam muito usar as peças dentro do reality.

Qual a sensação de ver os seus looks dentro do reality A Fazenda? Teve alguma pessoa que se destacou, aos seus olhos, ao ter usado alguma roupa sua? Ou teve vontade de trabalhar com algum participante depois de conhecer mais sobre seu estilo?

Kaique Oliveira - É uma sensação incrível e inexplicável ver suas criações em um programa de TV, e em quase todas as festas tem duas ou três peças de minha autoria. Eu amo a Jake, já tive oportunidade de vestir ela outras vezes, mas uma das pessoas que tenho uma grande vontade de trabalhar é a Jojo, pela personalidade, por fugir de todos os padrões e não deixar nunca de ser quem ela realmente é, por admirar demais a história de vida dela.

Qual celebridade você sonha em vestir?

Kaique Oliveira - Eu sou extremamente fã da cantora Dua Lipa, por sua simplicidade, por seu jeito, por seu talento. Ela consegue ser sensualidade e conforto, ela tem um lifestyle que particularmente me encanta, gosto da forma como ela se posiciona como pessoa. Então, certamente a minha resposta seria Dua Lipa.

Alguma celebridade já te surpreendeu e usou um de seus looks sem ter conversado com você antes?

Kaique Oliveira - Pensar nisso é muito surreal, minha intenção nunca foi criar uma marca para grandes nomes, para celebridades, eu sempre quis viver das minhas criações e só. Curiosamente, a primeira pessoa a vestir uma roupa minha foi a Anitta, e depois que ela apareceu vestindo algo meu, todo o mercado se abriu e as coisas mudaram radicalmente. E é sempre uma surpresa para mim, muitas vezes me deparo nas redes sociais com pessoas vestindo minhas roupas sem saber exatamente que são minhas, e é sempre um grande privilégio. Mas muito além disso, eu faço moda para todas as mulheres, independente de quem elas sejam.

Ele faz a marca dele!

Com o sucesso, Kaique também inaugurou a sua própria marca, a Kaoli. Na entrevista, o estilista falou bastante dos bastidores da empresa e entregou o tema de sua próxima coleção.

Qual o seu estilo? E qual o estilo da sua marca?

Kaique Oliveira - Menos é sempre mais. É a frase mais clichê, porém a mais real que eu poderia usar para descrever meu estilo, monocromático e básico. Amo as cores, mas não as vejo em mim, o meu vestir pessoal é muito discreto. A Kaoli não foi criada com um intuito de ditar regras, seguir padrões, ou ser limitada, eu gosto de dizer que a Kaoli é uma marca livre. Ela faz roupas não para ser apenas uma tendência, mas para a mulher ser linda sendo quem ela é, desde a mulher mais clássica, até a mais conceitual e extravagante.

É difícil criar roupas extravagantes para a sua marca quando se tem um estilo pessoal completamente diferente?

Kaique Oliveira - Nunca foi uma tarefa complicada, porque eu consigo entender o que minha cliente precisa e deseja, baseado no comportamento dela, na fala e no que ela transmite. Acho que para todo estilista não é apenas uma questão de gosto e estilo, e mais de entender a essência do seu público.

Em que momento você percebeu que a moda era o caminho que você queria seguir?

Kaique Oliveira - A moda sempre foi muito presente na minha vida, cresci entre fios, cortes de costura e tecidos, venho de uma família de costureiras. E para ser sincero, acredito que a moda nasceu em mim, e desde sempre eu tive muito claro qual o caminho profissional que eu queria trilhar.

Qual foi a primeira peça que você criou? Para quem foi?

Kaique Oliveira - A minha primeira peça criada foi um vestido do qual eu tenho extremo orgulho, e que para mim tem um grande valor sentimental. Foi um vestido de pérola, bordado manualmente, e que levou quase um mês para ficar pronto. Ele foi criado para minha irmã de coração, e eu guardo ele em um quadro no meu ateliê. Ela me disse ter se sentido a mulher mais linda do planeta nele, e guardo isso como uma inspiração, pois é assim que eu quero que todas as mulheres se sintam vestindo Kaoli.

Quais dificuldades e preconceitos você enfrentou sendo um homem vindo de uma cidade pequena e atuando em uma profissão ainda tão associada com o mundo feminino?

Kaique Oliveira - Acho que todos sofremos preconceitos de alguma forma, em algum momento. Eu passei por muitas experiências, talvez não explícitas, mas uma espécie de preconceito velado. E nesta questão, o meu posicionamento é quem ditou muito o peso das coisas, porque eu acredito muito que meu foco fez com que eu não desse ouvidos e não absorvesse absolutamente nada de ruim que poderia ter sido passado, ou que tenha sido feito ou dito para me atingir de alguma forma.

O mundo da moda é visto como um meio que perpetua muitos estereótipos ultrapassados de corpo e beleza. Que medidas você toma para quebrar esses padrões?

Kaique Oliveira - Para mim, não existe um padrão de beleza, cada mulher é única e linda exatamente do jeito que ela é, com todos os seus detalhes. Eu admiro demais a essência feminina, e ela é muito plural, ela não é apenas aquilo que as pessoas ditam ser belo, ela vai muito além disso. Eu definitivamente não me prendo a estereótipos, mulher é linda por ser mulher.

Você já está planejando sua próxima coleção? O que podemos esperar dela?

Kaique Oliveira - Sim, já tenho uma nova coleção para ser lançada. E essa coleção é muito especial para mim, ela já era uma coleção que eu tinha em mente, mas ainda estava amadurecendo a ideia de como ela de fato iria nascer, eu sentia que faltava algo para me conectar a essa ideia. E um dia, em uma viagem, eu olhei para uma pessoa e senti que ela em si era exatamente o que eu queria transmitir. Então propus a essa pessoa que fizesse a colação comigo. Porque a minha colação vai tratar da simplicidade das cores, do movimento, do conforto, da beleza da mulher em qualquer situação. A minha nova coleção é isso, é ser bela de uma forma simples e leve, do dia a dia a ocasiões especiais, é para a mulher real.