Michel Teló fala sobre saudades do palco e abre o jogo sobre aumentar a família

31/12/2020 | 10:10



Faz tempo que Michel Teló já sabe o que realmente importa na vida, mas foi só agora, no momento mais oportuno, que o cantor divulgou suas novas canções falando sobre a importância de reconhecer os momentos mais simples da vida com o lançamento do EP Pra Ouvir de Fone.

Em entrevista, o cantor sertanejo afirmou que as letras, mais introspectivas, foram feitas há cerca de quatro anos:

Na verdade, as canções surgiram há pelo menos quatro anos. Durante a pandemia que senti a necessidade de lançar o EP que era um sonho antigo. Eu sempre quis fazer um trabalho para falar da simplicidade e dos nossos próximos sentimentos. Queria poder deixar uma mensagem para o público, explicou.

A ideia de passar uma mensagem reflexiva para os fãs aconteceu por conta da correria que Michel vive desde os 12 anos de idade:

Desde os 12 anos a estrada e a correria das agendas fazem parte da minha vida e quase não tinha tempo para descansar, estar com a família, e eu queria falar das coisas simples da vida.

Após o lançamento, Michel confessa sentir saudades do palco, mas que tem organizado sua agenda para ficar mais perto da família.

Eu já venho organizando a minha agenda há um tempo, para dividir meu tempo entre a estrada e a família. Estou com saudades de estar no palco, de sentir a energia do público, mas sempre entendi que podia dividir meu tempo de uma forma melhor.

Sobre eles, aliás, Michel diz que não há segredo por trás da família feliz que exibe diariamente nas redes sociais. Pai de Melinda e Teodoro, da relação com a esposa Thais Fersoza, ele afirma que só ter muito amor um pelo outro é o suficiente para manter a harmonia no lar.

Durante o período de isolamento social, Michel conta que pode viver mais intensamente com as crianças, que já o acompanhavam, mas puderam curtir mais te perto o dia a dia do pai:

Foi um período muito bom, pode estar mais com eles. Eu, minimamente, estou fora de casa pelo menos 3 dias da semana, por causa dos shows, fora os outros trabalhos, campanhas e compromissos. Então, foi maravilhoso poder viver intensamente com a minha família, com a Thais e meus filhos. Eles curtiram todas as lives com a gente, porque eu fazia tudo de casa. A gente está sempre ouvindo música juntos. Como eu tenho um estúdio em casa, onde gravo e produzo praticamente todas as minhas músicas, eles sempre estão muito presentes no dia a dia do meu trabalho. E gosto que eles participem e opinem também.

Atualmente morando no Rio de Janeiro por causa do The Voice Brasil, que se encerrou no dia 17 de dezembro, Michel afirma que tem sido uma ótima experiência mudar de ambiente, mas que voltará para São Paulo em breve e não tem planos de morar no interior, embora seu EP traga um pouco da personalidade de Michel do interior.

Eu gosto muito do interior e sempre que temos possibilidade estamos com a família nesses lugares. Morar, no momento, não. (...) Voltamos para SP depois, temos feito isso todo ano durante o The Voice e tem sido uma ótima experiência.

O cantor ainda aproveitou para esclarecer as brincadeiras que tem feito com Thais Fersoza no TikTok, dando esperança aos fãs de que poderia aumentar a família em breve:

Foi uma brincadeira que fizemos. Não pensamos em aumentar a família. Estamos contentes com os nossos pequenininhos, esclareceu.

Por fim ele ainda manda uma mensagem aos fãs sobre o EP, mostrando que acredita que a fase difícil que o país enfrenta por causa do coronavírus irá passar:

A mensagem é para que as pessoas mantenham a esperança, reflitam e que se firmem no amor e na fé. Esse tempo tão difícil pra todos nós, vai passar.