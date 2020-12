Confira as estreias da semana nas salas de SP

31/12/2020 | 09:50



No último dia do ano, os cinemas de São Paulo têm duas novidades nas telonas: a pré-estreia do longa de ação Legado Explosivo, com Liam Neeson, e a estreia do anime O Tempo Com Você. A nova produção do diretor japonês Makoto Shinkai, dos sucessos Seu Nome e Jardim das Palavras, já acumulou prêmios em diversos festivais, do Asia Pacific Screen Awards ao Scotland Loves Anime em 2019.

Confira, a seguir, as novidades em cartaz nas salas de São Paulo nos dias 31 de dezembro, 4, 5 e 6 de janeiro:

PRÉ-ESTREIA

Legado Explosivo

Dir. Mark Williams. Com Liam Neeson, Kate Walsh, Anthony Ramos.

Cansado da vida de crime, um ladrão de banco decide se tornar uma pessoa honesta ao se apaixonar por uma mulher que trabalha no mesmo esconderijo onde ele esconde todo o dinheiro roubado. Mas essa mudança não vai ser fácil: ele está cada vez mais perto da mira do FBI. 14 anos. 100 min.

Espaço Itaú Frei Caneca: 14h, 16h, 20h.

ESTREIA

O Tempo com Você

Dir. Makoto Shinkai. Com Kotaro Daigo, Nana Mori, Chieko Baisho.

Hodaka é um jovem que foge de casa e viaja até uma Tóquio sempre chuvosa para tentar uma nova vida. Seu mundo se transforma quando conhece Hina, uma garota alegre que tem o poder de controlar o tempo. 12 anos. 110 min.

Anália Franco: 2ª, 3ª, 4ª, 16h35, 19h30; 5ª, 15h. Aricanduva: 2ª, 3ª, 4ª, 18h30. Boulevard Tatuapé: 2ª, 3ª, 4ª, 18h. Central Plaza: 2ª, 3ª, 4ª, 20h. Eldorado: 2ª, 3ª, 4ª, 19h10. JK Iguatemi: 2ª, 3ª, 4ª, 5ª, 19h30. Jardim Pamplona: 2ª, 3ª, 4ª, 20h15. Jardim Sul: 2ª, 3ª, 4ª, 5ª, 17h. Market Place: 2ª, 3ª, 4ª, 18h. Metrô Santa Cruz: 2ª, 3ª, 4ª, 19h20. Metrô Itaquera: 2ª, 3ª, 4ª, 19h30. SP Market: 2ª, 3ª, 4ª, 19h10. Mais Shopping: 2ª, 3ª, 4ª, 19h45; 5ª, 15h45. Santana Parque: 2ª, 3ª, 4ª, 17h; 5ª, 16h25.