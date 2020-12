Bruno Covas conclui anúncio de 23 secretários para segundo mandato

31/12/2020 | 08:53



A segunda gestão do prefeito reeleito Bruno Covas (PSDB) à frente da cidade de São Paulo contará com 23 secretarias. Os últimos cinco nomes da equipe do prefeito foram divulgados na quarta-feira, 30. Orlando Lindório de Faria, atual titular da Casa Civil, vai para a Secretaria Municipal de Habitação e Claudia Carletto foi mantida na Secretaria de Direitos Humanos e Cidadania. Ricardo Tripoli, Thiago Milhim e Eduardo de Castro vão comandar as secretarias da Casa Civil, de Esportes e do Verde e Meio Ambiente, respectivamente.

Dos 23 secretários da próxima gestão, 11 já são os atuais detentores dos cargos (veja lista abaixo).

Além de Faria, outros dois nomes pertencem a órgãos da administração e foram remanejados: o atual presidente da SPTrans, Levi Oliveira, será secretário de Mobilidade e Transportes e a atual comandante-geral da GCM, Elza Paulino de Souza, será secretária de Segurança Urbana.

A revelação dos nomes dos secretários foi feita na conta do Instagram de Covas, seguindo o padrão iniciado em 21 de dezembro.

Atualmente, a Prefeitura de São Paulo tem 28 secretarias. Segundo a administração municipal, as estruturas da Secretaria Especial de Relações Sociais; e Secretaria Municipal de Gestão serão incorporadas às pastas cujos titulares foram anunciados nos últimos dias. As mudanças serão publicadas no Diário Oficial do Município.

O jornal O Estado de S. Paulo questionou a Prefeitura sobre como será a reorganização da estrutura da administração municipal. O governo municipal informou que a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano funcionará junto com a Secretaria de Licenciamento, comandada por César Azevedo. A Secretaria de Turismo fundiu com Desenvolvimento Econômico, chefiada por Aline Cardoso. Já a Secretaria Especial de Comunicação, de Marcus Vinicius Sinval, continuará subordinada à Secretaria Municipal de Governo, de Rubens Rizek Jr.

Veja a lista de secretários da segunda gestão de Bruno Covas:

- Claudia Carletto - secretária de Direitos Humanos e Cidadania (mantida);

- Ricardo Tripoli - secretário da Casa Civil (novo);

- Thiago Milhim - secretário de Esportes (novo);

- Orlando Faria - secretário de Habitação (e o atual secretário da Casa Civil);

- Eduardo de Castro - secretário do Verde e Meio Ambiente (novo);

- Marina Magro - procuradora-geral do Município (mantida);

- João Manoel Scudeler de Barros - controlador-geral do Município (mantido);

- Marcos Monteiro - secretário de Infraestrutura e Obras (novo);

- Silvia Grecco - secretária da Pessoa com Deficiência (nova);

- Alexandre Modonezi - secretário das Subprefeituras (mantido);

- Édson Aparecido - secretário da Saúde (mantido);

- Berenice Giannella - secretária de Assistência e Desenvolvimento Social (mantida);

- Fernando Padula - secretário da Educação (novo);

- Levi Oliveira - secretário de Mobilidade e Transportes (é o atual presidente da SPTrans);

- Elza Paulino de Souza - secretária de Segurança Urbana (é a atual comandante-geral da GCM);

- Aline Cardoso - secretária de Desenvolvimento Econômico e Turismo (mantida);

- Alê Youssef - secretário de Cultura (mantido);

- Marta Suplicy - secretária de Relações Internacionais (nova);

- César Azevedo - secretário de Urbanismo e Licenciamento (mantido);

- Juan Quirós - secretário de Inovação e Tecnologia (mantido);

- Eunice Prudente - secretária de Justiça (nova);

- Rubens Rizek Jr - secretário de Governo (mantido);

- Guilherme Bueno de Camargo - secretário da Fazenda (novo).