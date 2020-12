Famoso concerto de Ano Novo em Viena será transmitido online

Redação

O famoso concerto de Ano Novo em Viena, realizado no Salão Dourado do Wiener Musikverein, será transmitido ao vivo pela internet amanhã, dia 1º de janeiro de 2021. Para assistir à Filarmônica de Viena conduzida por Riccardo Muti e até participar do espetáculo, uma vez que aplausos poderão ser enviados pela web, basta se cadastrar neste site.

Os aplausos de casa, mandados por computador, tablet ou smartphone, serão ouvidos no Musikverein via sistema interno de som.

“Seria internacionalmente impossível não fazer o concerto. Para mim, ela é uma mensagem para o mundo”, afirmou Daniel Froschauer, presidente da Filarmônica de Viena, em entrevista à Rádio Austríaca (ORF). Cerca de 40 milhões de telespectadores de todo o planeta costumam acompanhar o evento anualmente.

Concerto de Ano Novo em Viena

O maestro Riccardo Muti conduzirá o concerto de Ano Novo em Viena com uma bagagem de décadas de colaboração musical com a filarmônica da capital austríaca. Depois de liderá-la em 1993, 1997, 2000, 2004 e 2018, Muti comandará a batuta com um programa musical que promete ser alegre e contemplativo, com obras do repertório da dinastia Strauss e de seus contemporâneos.

O Grande Salão do Musikverein, também conhecido como Salão Dourado, não é apenas um dos mais belos salões do mundo, mas também um dos que dispõem de melhor acústica. Para o concerto deste ano o “templo da música”, que tem lindos traços arquitetônicos, contará com uma decoração especial repleta de flores.

