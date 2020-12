Novos policiais e região

Do Diário do Grande ABC



30/12/2020 | 23:59



A Secretaria de Estado de Segurança Pública anunciou ontem a nomeação de 600 investigadores para a Polícia Civil. O Grande ABC deveria pleitear oficialmente o envio de boa parcela do contingente para suprir parte do deficit de agentes que a corporação local possui. Estimativas de sindicato de delegados paulistas apontam a falta de 761 profissionais na região, o que coloca em xeque os trabalhos de investigação criminal. Se não houver mobilização das autoridades e da sociedade civil organizada, é possível que nenhum dos homens seja deslocado às sete cidades – dado o notório descaso do governo estadual com o bloco.

Questionada pela equipe de reportagem deste Diário>, defensor intransigente dos interesses regionais, a Secretaria de Segurança Pública optou por tergiversar. Não quis responder a uma pergunta simples, sobre quantos dos policias civis ora nomeados serão destinados ao Grande ABC. É indício fortíssimo de que as sete cidades podem ficar sem nenhum reforço. A menos que haja mobilização de forças para exigir o envio de agentes.

A presidente do Sindpesp (Sindicato dos Delegados de Polícia do Estado de São Paulo), Raquel Kobashi Gallinati, trata a nomeação dos 600 policiais como “pequeno alento”, mas diz que ele é insuficiente para barrar o “desmonte da Polícia Civil” promovido pelo governo estadual. Estariam faltando recursos humanos, equipamentos e condições adequadas de trabalho. O deficit de agentes em todo território paulista atingiria, segundo a entidade, o absurdo número de 14.448.

Diante de material humano tão escasso, incapaz de atender toda a demanda estadual, é evidente que o governador João Doria (PSDB) deverá destinar os policiais civis aos locais mais defasados. É, portanto, obrigação das autoridades políticas do Grande ABC, que têm o Consórcio como instrumento de pressão, unirem-se para convencer o tucano de que as sete cidades precisam ser olhadas como prioridades na distribuição dos agentes, que ainda passarão seis meses em curso de preparação antes de ir para as ruas. Eis o tempo de que a região dispõe.