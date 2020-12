Fechamento hoje, alívio amanhã

Do Diário do Grande ABC



30/12/2020 | 23:59



O Centro de Contingência da Covid-19, criado pelo governo do Estado de São Paulo no início deste ano, quando a pandemia dava os primeiros sinais, estipulou, em 22 de dezembro último, que o Executivo estadual fixasse medidas mais restritivas contra a doença, com funcionamento somente de serviços essenciais em todo o território paulista. O objetivo da medida é conter a progressão da transmissibilidade do coronavírus e mitigar a possibilidade de contágio neste momento. Deste modo, o governo João Doria determinou que serviços não essenciais fechassem as portas por três dias no Natal e após a passagem do ano. Alimentação, saúde e postos de combustível, por exemplo, estão autorizados a funcionar; restaurantes e bares só poderão fazer entregas a seus clientes, estando vetado o consumo presencial nos dias 1º, 2 e 3 de janeiro de 2021.





A maioria dos municípios paulistas entendeu o nosso apelo por maior cautela nestes dias de festas. As cidades que por qualquer razão não seguiram estes novos preceitos, que têm o propósito de interromper a alta no número de casos, internações e mortes, são notificadas e junto informamos ao Ministério Público paulista, que, como órgão autônomo e independente, toma as medidas que julgar cabíveis.

Paralelamente a isso, mantemos regularmente diálogo constante e de alto nível com os dirigentes municipais, no sentido de explicar a razão de ser dessas medidas e oferecer o apoio do governo do Estado, seja na fiscalização por meio da vigilância sanitária, seja na área da segurança pública. O objetivo é, sempre, conter e finalmente superar os desafios e obstáculos à saúde pública e à economia causados pela pandemia. Das 645 cidades paulistas, a Secretaria de Desenvolvimento Regional notificou apenas duas dezenas por descumprimento das novas regras. As medidas mais restritivas estão fundamentadas em critérios técnicos e de saúde, como estabelecidas pelo Centro de Contingência. O integral cumprimento das normas é fundamental para contenção das taxas de contaminação da Covid-19 em todo o Estado de São Paulo.





Vale notar que as prefeituras municipais têm a prerrogativa de fixarem maiores restrições de combate à pandemia durante as festas de fim de ano, sendo que o Estado apoia os municípios no que diz respeito a parcerias para manutenção do distanciamento físico, do uso de máscaras faciais e no sentido de evitarmos a todo custo as aglomerações. A SDR> (Secretaria de Desenvolvimento Regional) segue dialogando com prefeituras. Decretos e ações dos municípios devem seguir em estrita observância ao Plano SP, que está ancorado em critérios técnicos. A boa saúde de todos os paulistas é neste momento a maior a preocupação do governo do Estado.

Marco Vinholi é secretário estadual de Desenvolvimento Regional.



PALAVRA DO LEITOR

Boas-Festas

O Diário recebe e retribui votos de Boas-Festas a Austin Rating; Renan Tetsuo Omura, Roberta Lippi, Rodolfo Augusto de Araujo Almeida, Rodrigo Borges Delfim, Sandro Merg Vaz, Sheyla Maria Alves de Melo, Talita de Araujo Magalhães, Thalita Archangelo, Tiago Barizon, Tiago Rogero e Vanessa Adachi; Lily Romero; ZDL e Equipe; Rafael Rabinovici; MF Press Global; Fabiano de Abreu; Jennifer da Silva; Comunicação Perkons; Trânsito Ideal; Mundiware – Tecnologia Editorial; ICMC (Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação) da USP (Universidade de São Paulo) São Carlos; Floriano Pesaro.

Na Marcílio Dias

Em relação ao barulho e à aglomeração no Beef‘steak, na Rua Marcilio Dias, 338, bairro Santa Maria, em Santo André, parece que nem Prefeitura de Santo André, nem GCM (Guarda Civil Municipal) nem Semasa foram avisados de que há pandemia grave em curso no País desde março de 2020! Por favor, avisem-nos, por escrito, porque também ninguém consegue contato com ‘suas excelências’, os gestores. Estou certo de que não sou o primeiro nem serei o último a clamar pela intervenção da autoridades (?) municipais, que seguem em ‘berço esplêndido’...

Aleksandar Jovanovic

Santo André

Linha 18-Bronze

Sobre a reportagem neste Diário ‘Metrô no Grande ABC não pode ser esquecido, sustenta ex-governador’ (Política, dia 28), na qual Geraldo Alckmin defende retomada da Linha 18-Bronze do modal à região, essa declaração – que, embora ele seja do mesmo partido de Doria –, além de confirmar a discórdia foi mais uma constatação da vulnerabilidade de decisões abstratas e que a politicagem rasteira no Brasil sempre prevalece acima de decisões técnicas sensatas. Dessa forma, o ‘gestor’ se apressou com a decisão do ‘conselho de Doria, que aprova repassar corredor de ônibus BRT à Metra’. Assim, se prorrogará concessão do Corredor ABD e entregará obra e operação do projeto sucessor da Linha 18-Bronze ao grupo empresarial que domina transporte na região.

Luiz Carlos Leoni

São Caetano

Pé-frio

Se o Santos começar a cair pelas tabelas é porque Bolsonaro é pé-frio. E foi péssima ideia do Peixe deixar esse sujeito vestir o manto.

Mário Campos

São Caetano

Neymar

Com desemprego em alta, assustadora elevação de infectados por coronavírus no Brasil, França e todo o planeta Terra, em plena pandemia, alheio à calamitosa situação, Neymar, a peso de ouro, aluga magnífica mansão em Mangaratiba para requintado Réveillon 0800, com duração de cinco dias, para 500 convidados, inclusive bancando translado para muitos deles. Além de ser contrassenso, é caso de polícia.

Humberto Schuwartz Soares

Vila Velha (ES)

Oportunismo

Nesta época do ano vemos o ápice que chega o oportunismo de alguns grupos, sob a égide de Dionísio, que, com a mudança de mandatários maiores do Poder Executivo, no âmbito municipal, têm como escopo continuarem a obter verbas públicas para seus projetos cênicos, porque o que importa – para esses dionísicos – é continuar a receber recursos públicos, mesmo que os gestores eleitos não estejam em consonância com sociedade inclusiva, sem véus e ranços.

João Paulo de Oliveira

Diadema