Dois municípios congelam tarifa de ônibus municipal no ano que vem

31/12/2020 | 00:01



As prefeituras de São Bernardo e de Diadema anunciaram ontem que as tarifas do transporte público municipal não sofrerão reajuste em 2021. A decisão de congelar o preço está relacionada à crise econômica causada em todo o País pela pandemia do novo coronavírus. Desta forma, a passagem em São Bernardo continua a custar R$ 4,75, beneficiando cerca de 250 mil passageiros por dia, e em Diadema, R$ 4,65.

A administração de São Bernardo afirma que o congelamento da tarifa não afetará o serviço de transporte, composto por frota de 423 veículos. Todos os carros seguem sendo higienizados ao fim de cada viagem, como forma de conter a disseminação do vírus.

De acordo com o prefeito Orlando Morando (PSDB), a medida visa minimizar os impactos financeiros junto à população mais afetada pela crise sanitária. “O Brasil voltou a ter um dos piores indicativos de desemprego, com 14 milhões de pessoas fora do mercado de trabalho. Esperamos por uma política econômica mais eficaz, mas não podemos ficar de braços cruzados diante desta triste realidade. Felizmente, nosso trabalho tem mostrado resultados”, disse.