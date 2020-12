Carta para Cidades Inteligentes conta com colaboração de Marangoni

Aline Melo

Do Diário do Grande ABC



31/12/2020 | 00:01



Secretário executivo de Habitação do Estado de São Paulo, Fernando Marangoni participou da confecção da Carta Brasileira para Cidades Inteligentes, lançada pelo Ministério do Desenvolvimento Regional. Elaborada desde agosto de 2019, com participação do governo federal, da sociedade civil, da academia e do setor privado, o documento tem como base as premissas da PNDU (Política Nacional de Desenvolvimento Urbano) e visa orientar a agenda de cidades inteligentes do governo para os próximos anos.

Marangoni explicou que o principal objetivo da carta é conseguir unificar conceitos dentro do que seria uma cidade inteligente. “O que é para o Brasil, dentro da legislação que temos de internet das coisas, e poder dar as diretrizes para Estados e municípios do que a gente espera de uma cidade inteligente no País”, afirmou. “Muito além de ser um município onde os serviços estão acessíveis de forma digital, uma cidade inteligente é onde a população pode efetivamente acessar todos os serviços, e onde gestores, sociedade civil e privada atuam pela redução da desigualdade social e da pobreza”, destacou Marangoni. Em 2021,o governo estadual vai promover oficinas de capacitação para que gestores municipais possam implementar medidas elencadas na carta.