Na semana, região já registrou 48 mortes

Flavia Kurotori

Do Diário do Grande ABC



31/12/2020 | 00:01



Desde domingo, o Grande ABC já confirmou 48 mortes causadas pelo novo coronavírus. A média é de 12 óbitos por dia, mesmo valor observado nos sete dias anteriores. Ao todo, a região registra 3.475 falecimentos desde o início da pandemia, de acordo com os boletins epidemiológicos das prefeituras. São 98.824 casos e 82.008 pessoas recuperadas da Covid. Mauá e Rio Grande da Serra não atualizaram os dados até o fechamento desta edição.

Entre as cidades, São Bernardo é a que contabiliza os maiores números absolutos – 38.858 diagnósticos e 1.190 vítimas fatais –, seguida por Santo André (28.904 positivos e 857 falecimentos), Diadema (12.934 casos e 561 óbitos), Mauá (8.154 confirmações e 413 perdas), São Caetano (6.086 diagnósticos e 309 vidas ceifadas), Ribeirão Pires (3.094 casos e 116 vítimas fatais) e Rio Grande da Serra (794 infectados e 29 mortes).

A ocupação dos leitos de UTI (Unidade de Terapia Intensiva) é de 61,9% em Santo André, 63% em São Bernardo e 42% em São Caetano. Considerando vagas de enfermaria e unidade de terapia intensiva, Diadema tem ocupação de 46% e, em Ribeirão Pires, 36% dos leitos de enfermaria e emergência estão indisponíveis.

O Estado registrou 11.849 novos casos e 282 mortes por Covid-19 ontem. Assim, o acumulado do mês de dezembro apresentou aumento de 68% em diagnósticos e 57% em óbitos em comparação ao mesmo período de novembro, informou o governo estadual. O total é de 1.452.078 infectados e 46.477 falecimentos, além de 1.287.286 recuperados.

No País, o Ministério da Saúde registra 7.619.200 pessoas infectadas, das quais 193.875 morreram e 6.707.781 foram curadas.

FASE VEMELHA

Vale lembrar que entre amanhã e domingo, todas as cidades do Estado ficarão na Fase 1 (vermelha) do Plano São Paulo. Isso significa que apenas comércios e serviços essenciais poderão funcionar, enquanto os demais podem operar em sistema de delivery ou drive-thru. Objetivo é evitar aglomerações, freando a circulação do vírus.