Camolesi é escolhido por Morando para presidir a Câmara

Raphael Rocha

Do Diário do Grande ABC



31/12/2020 | 08:31



O vereador Estevão Camolesi (PSDB) será presidente da Câmara de São Bernardo em eleição marcada para esta sexta-feira (1º). Seu nome foi definido junto à bancada de sustentação ao prefeito reeleito Orlando Morando (PSDB), em reuniões organizadas nesta semana.

Camolesi terá como vice-presidente Bispo João Batista (Republicanos). Fran Silva (PSD) será o primeiro secretário e Eliezer Mendes (Podemos), o segundo secretário. Rumo ao quarto mandato, Camolesi vai gerir a casa pela primeira vez.

A escolha pelo tucano gerou estremecimento na base governista, que não nutre simpatia por Camolesi. Morando passou semanas em busca de nome que pudesse aliar fidelidade ao Paço com capacidade política de administrar o Legislativo sem sobressaltos – o fato de 24 dos 28 vereadores eleitos no dia 15 de novembro serem do bloco governista deu tranquilidade ao prefeito para indicar figura que raramente contrariará interesses do Executivo.

Havia movimentação para que o presidente da casa fosse alguém de uma sigla aliada. Fran e Gordo da Adega (Republicanos) chegaram a se movimentar em torno desse objetivo. Antes, dentro do tucanato, Toninho Tavares (PSDB) articulou assumir a função. Nenhuma dessas discussões prosperaram junto ao chefe do Executivo.

Líder espírita, Camolesi, 55 anos, chegou ao Legislativo de São Bernardo em 2008, elegendo-se com 4.642 votos pelo PTdoB (hoje Avante). Migrou para o PPS, atual Cidadania, pouco tempo depois e se alinhou ao deputado federal Alex Manente (Cidadania). Obteve 6.207 votos em 2012, quando se reelegeu. Em 2016, ainda no Cidadania, renovou o mandato ao atingir 4.598 adesões. Aderiu à base de Morando dias depois da vitória do tucano – à ocasião, Morando e Alex eram rivais; hoje são aliados. Camolesi se filiou no PSDB neste ano, na janela partidária.

Camolesi possui forte atuação nas redes sociais, com vídeos que costumam ter alta interação com os usuários. No dia a dia da Câmara, porém, sua postura é discreta. Raramente fala na tribuna ou protagoniza embates sobre projetos relevantes.