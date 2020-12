CBF detalha 4 rodadas do Brasileirão com jogos no dia da final da Libertadores

30/12/2020 | 21:23



Palmeiras e Santos, caso avancem para a final da Copa Libertadores, terão mais um jogo do Campeonato Brasileiro adiado. A CBF divulgou, nesta quarta-feira, a tabela detalhada da 30.ª até a 33.ª rodada, com jogos no fim de semana da final da competição sul-americana, no Maracanã, em 30 de janeiro.

O Santos faz semifinal contra o Boca Juniors e o Palmeiras vai encarar o River Plate. Assim, há a possibilidade de final brasileira no mesmo fim de semana da 33ª rodada. Pelo Brasileirão, as equipes jogariam no domingo, dia 31. Ambas como mandante. O Palmeiras receberá o Botafogo e o Santos fará clássico com o Corinthians.

Como a final da Libertadores ocorre no Maracanã, em 30 de Janeiro, o Fluminense faz seu jogo da rodada, diante do Goiás, no estádio, apenas no dia 2 de fevereiro.

Uma curiosidade no detalhamento da tabela ocorre na abertura da 30.ª rodada. O Palmeiras recebe o Grêmio em uma sexta-feira, 15 de janeiro, no Allianz Parque. Pela mesma rodada, o Corinthians visita o Bahia apenas no dia 28, na Fonte Nova.

CONFIRA A TABELA DETALHADA

30ª rodada

15/01 - Sexta-feira

Palmeiras x Grêmio - Allianz Parque (21h30)

16/01 - Sábado

Fluminense RJ x Sport PE - a definir (19h)

Vasco x Coritiba PR - São Januário (21h)

17/01 - Domingo

Santos x Botafogo - Vila Belmiro (16h)

Athletico-PR x São Paulo - Arena da Baixada (16h)

Atlético-MG x Atlético-GO - Mineirão (18h15)

Internacional x Fortaleza - Beira-Rio (20h30)

Ceará x Red Bull Bragantino - Castelão (20h30)

18/01 - Segunda-feira

Goiás x Flamengo - Hailé Pinheiro (20h)

28/01 - Quinta-feira

Bahia x Corinthians - Arena Fonte Nova (19h)

31ª rodada

20/01 - Quarta-feira

Botafogo x Atlético-GO - Engenhão (17h)

Bahia x Athletico-PR - Arena Fonte Nova (18h)

Grêmio x Atlético-MG - Arena do Grêmio (19h15)

Coritiba x Fluminense - Couto Pereira (20h30)

São Paulo x Internacional - Morumbi (21h30)

Red Bull Bragantino x Vasco - Nabi Abi Chedid (21h30)

21/01 - Quinta-feira

Flamengo x Palmeiras - a definir (19h)

Fortaleza x Santos - Castelão (19h)

Goiás x Ceará - Hailé Pinheiro (19h)

Corinthians x Sport - Neo Química Arena (21h)

32ª rodada

23/01 - Sábado

Fluminense x Botafogo - a definir (19h)

São Paulo x Coritiba - Morumbi (21h)

24/01 - Domingo

Internacional x Grêmio - Beira-Rio (16h)

Athletico-PR x Flamengo -Arena da Baixada (16h)

Ceará x Palmeiras - Castelão (16h)

Santos x Goiás - Vila Belmiro (18h15)

Sport x Bahia - Ilha do Retiro (18h15)

Atlético-GO x Fortaleza - Antônio Accioly (18h15)

Vasco x Atlético-MG - São Januário (20h30)

25/01 - Segunda-feira

Corinthians x Red Bull Bragantino - Neo Química Arena (20h)

33ª rodada

30/01 - Sábado

Atlético-MG x Fortaleza - Mineirão (19h)

Ceará x Athletico-PR - Castelão (20h30)

Internacional x Red Bull Bragantino - Beira-Rio (21h)

31/01 - Domingo

Palmeiras x Botafogo - Allianz Parque (16h)

Coritiba x Grêmio - Couto Pereira (16h)

Vasco x Bahia - São Januário (18h15)

Santos x Corinthians - Vila Belmiro (18h15)

Atlético-GO x São Paulo - Antônio Accioly (20h30)

01/02 - Segunda-feira

Sport x Flamengo - Ilha do Retiro (20h)

02/02 Terça-feira

Fluminense x Goiás - Maracanã (20h)