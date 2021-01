Hábitos na quarentena

Luís Felipe Soares

03/01/2021 | 07:00



O surgimento da pandemia da Covid-19 mexeu com a rotina das pessoas. Claro que o cotidiano das crianças também foi e continua sendo afetado. Uma pesquisa focada nesse público brasileiro apontou que os pequenos estão superligados na internet, ficaram mais tristes e têm noção que o ano de 2020 foi marcado pela doença.



Realizado de maneira on-line, o levantamento Entretempos, Relatos e Aprendizados Sobre as Crianças Nesta Pandemia é parceria entre o canal Gloob, o Coletivo Tsuru e Quantas. Foram entrevistadas crianças com idade de 6 a 11 anos e pais com filhos nessa faixa etária.



Entre alguns números obtidos estão que 78% desses jovens afirmam que jogam games todos os dias, 75% deles fazem alguma atividade regular em redes sociais e 46% reduziram a prática de esporte. Ao mesmo tempo em que estão mais conectados do que nunca, 77% dizem ter aprendido algo novo (entre curiosidades sobre ciência, história, cultura e outros temas) durante a pandemia.



Todos demonstraram ter total conhecimento sobre a Covid-19 e seus impactos no mundo, revelando preocupação com a família, pessoas próximas e indivíduos menos favorecidos por causa desse caos.



De acordo com mais da metade dos pais (57%), os filhos passaram por momentos de tristeza . Cerca de 80% das famílias se sentem próximas das crianças e 73% dos adultos pretendem alterar sua rotina para não perder essa conquista.



A pesquisa completa está na plataforma Gente (gente.globo.com/entretempos).