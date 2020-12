Água Santa traça planos para retornar à elite estadual

Dérek Bittencourt

Do Diário do Grande ABC



31/12/2020 | 00:01



O Água Santa está em recesso para curtir as festas de fim de ano, mas com o começo da temporada 2021 já desenhado. O elenco retorna aos trabalhos na semana que vem visando a Série A-2 do Campeonato Paulista, na qual o time não pretende apenas participar, mas, sim, reconquistar o acesso à elite do Estadual. Para isso, o técnico Sérgio Guedes segue à frente da equipe.

“A gente regressa na primeira semana (de janeiro) e o intuito é construir um time sólido, capaz de brigar pelo regresso. Esse é o sonho e desejo da direção, dos quais vamos compactuar e as condições são boas para isso”, declarou o treinador.

O goleiro David Becker, que teve grandes atuações na Copa Paulista, teve contrato renovado. Ele se junta a outros atletas que têm contratos vigentes, que são os zagueiros Bruno Costa e João Paulo, os laterais Rhuan e Genilson, os volantes Rodrigo Sam, Diogo Marzagão e Guilherme Amorim, o meia Igor, o meia-atacante Giovanni Pavani e os atacantes Nando, Richard, Renato Júnior, Tavison e Lucas Gadelha.

Por outro lado, foram rescindidos os contratos do zagueiro Henrique e dos atacantes Anderson Lessa e Rocha. Hoje, outro vínculo se encerra, caso do goleiro Caio. Outras situações ainda estão em aberto.