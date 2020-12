Jogadores ainda aguardam os pagamentos atrasados

Dérek Bittencourt

31/12/2020 | 00:01



Hoje é o último dia do ano e os jogadores do São Caetano que vestiram a camisa do clube na maior parte da temporada seguem sem receber seus salários e direitos. Mais do que isso, estão sem qualquer tipo de contato, esclarecimento ou promessa da diretoria, que não realizou nenhum pagamento neste segundo semestre e poucos nos primeiros seis meses – tanto é que grande parte do elenco (além de funcionários, integrantes da comissão técnica e outros profissionais) entrou com ação contra o clube, aumentando ainda mais a dívida azulina, que já ultrapassou os R$ 50 milhões.

Ainda assim, os jogadores dão voto de confiança ao presidente Nairo Ferreira de Souza. O meia-atacante Rafinha, por exemplo, está sem receber desde que chegou, há nove meses. Porém, acredita que tudo será resolvido pelo dirigente.

“A maioria dos jogadores entrou na Justiça, é muita gente precisando receber, passando necessidade, mas vou acreditar na palavra do presidente. Acredito que esteja arrumando um investidor, e que ele não é a pessoa ruim que falam. Quando as coisas estão boas, todo mundo está junto. Imagino que não esteja fácil para ele”, afirmou o jogador, um dos poucos a permanecer até o desfecho da Série D do Brasileiro. “Falei que iria até o fim, independentemente dos salários. Não ia abandonar o barco”, contou.