Ex-subprefeito de Pinheiros será secretário executivo do Consórcio

Fábio Martins

Do Diário do Grande ABC



30/12/2020 | 18:20



Ex-subprefeito de Pinheiros, Acácio Miranda Filho será o novo secretário executivo do Consórcio Intermunicipal do Grande ABC a partir de 2021. Ele foi o nome escolhido pelo próximo presidente da entidade regional e prefeito de Santo André, Paulo Serra (PSDB), para ocupar o posto comissionado, considerado de ordem técnica no organograma, de maior destaque na gestão de projetos das sete cidades. O cargo é exercido há quase dois anos pelo engenheiro Edgard Brandão (PSDB), aliado do tucano, que vai retornar ao governo andreense, na função de adjunto de Finanças.

“Decidimos pelo Acácio. Ele é advogado, jovem, embora já com muita experiência, especializado em gestão pública. Tem relação familiar com a cidade, conhece a região. Vai nos ajudar muito no Consórcio”, pontuou Paulo Serra, ao acrescentar que o futuro secretário executivo trabalhou também como assessor especial da Casa Civil da prefeitura de São Paulo na gestão Bruno Covas (PSDB). “Ele aceitou o convite para integrar os quadros e começa a atuar no dia 4 de janeiro. Apesar de orbitar em cargos políticos no período, é extremamente técnico e demonstrou vontade em atuar no Grande ABC”, emendou.

Acácio, 37 anos, registra experiência de ter passado também por outros órgãos da administração pública, incluindo a gerência da subprefeitura de Santo Amaro, bem como foi chefe de gabinete da vice-presidência da Câmara de São Paulo, à época, comandada por Eduardo Tuma (PSDB). Professor de direito com mestrado em Direito Penal, ele é acumula especializações no Exterior, assim como atividade de palestrante e autor de livros no campo jurídico. Ele entrará na missão na segunda passagem do chefe do Executivo andreense pelo Consórcio – a primeira se deu em 2019.

Apesar da ligação com o tucanato, Paulo Serra negou que a abertura do espaço seja para contemplar indicação de figuras do PSDB, a exemplo de Bruno Covas, figura pela qual há proximidade de ambos. “Eu já o conhecia antes de ele ser subprefeito, muito capacitado. A nomeação não tem qualquer relação com o partido”, garantiu o prefeito. O tucano frisou que a chegada de Acácio irá acontecer em novo momento do Consórcio, tendo desafio de encampar planos na entidade diante de instituição considerada por ele consolidada. “Teremos série de desafios, mas, de cara, principalmente, na programação de vacinação (contra a Covid-19). Ele já vai ter papel importante nisso.”