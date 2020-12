Obituário - 31 de dezembro de 2020

Ademir Medici

31/12/2020



Quinta-feira, dia 31 de dezembro de 2020

SANTO ANDRÉ

Santo André, quarta-feira, 23 de dezembro

Sônia Alves Souza da Silva, 72. Natural de São João (Pernambuco) Residia em Santo André. Dia 23, em São Bernardo. Jardim da Colina.



Santo André, segunda-feira, 28 de dezembro

Dolores Blanco Barcala, 100. Natural da Espanha. Residia no Parque das Nações, em Santo André. Dia 28. Memorial Jardim Santo André.

Ancilla Fabri Ferigato, 91. Natural de Santo Antonio de Posse (São Paulo). Residia na Vila Guiomar, em Santo André. Dia 28. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.

Sigueko Jitiaku Tomigawa, 89. Natural de Santa Adélia (São Paulo). Residia no bairro Santa Maria, em Santo André. Dia 28. Vale dos Pinheirais.

Terezinha Salmazzo Martins, 89. Natural de Pitangueira (São Paulo). Residia na Vila Suíça, em Santo André. Dia 28. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

José Matias de Matos Rosa, 81. Natural de Portugal. Residia no Parque Capuava, em Santo André. Dia 28. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Siegfrid Guenter Boker, 81. Natural de Santo André. Residia na Vila Pinheirinho, em Santo André. Dia 28. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.

Geraldo Lúcio Soares, 73. Natural de Dom Joaquim (Minas Gerais). Residia no Jardim Santos Dumont I, em Mogi das Cruzes (São Paulo). Autônomo. Dia 28, em Santo André. Cemitério da Saudade, em Mogi das Cruzes (São Paulo).

Vagner Baptista Costa, 66. Natural de Santo André. Residia na Vila Lutécia, em Santo André. Dia 28. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.

Vera Helena Pires, 65. Natural de Santana da Ponte Pensa (São Paulo). Residia no Centreville, em Santo André. Dia 28. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Mauro Henrique Nicolau de Lira, 54. Natural de São João do Meriti (Rio de Janeiro). Residia no Jardim Santo Alberto, em Santo André. Dia 28. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Renan Caldas Dias, 36. Natural de São Bernardo. Residia no Jardim Stella, em Santo André. Vendedor. Dia 28. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.

Juliano Mariano de Campos, 32. Natural de Santo André. Residia em Capuava, Santo André. Ajudante de cozinha. Dia 28. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Hamilton dos Anjos Vitorino Junior, 25. Natural de Santo André. Residia na Vila Floresta, em Santo André. Mecânico. Dia 28. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



SÃO BERNARDO

Antonio Carlos de Lima, 66. Natural de Ferraz de Vasconcelos (São Paulo). Dia 10. Cemitério dos Casa.



São Bernardo, terça-feira, 22 de dezembro

João de Souza Sobrinho, 84. Natural de Várzea Alegre (Ceará). Residia no bairro Ferrazópolis, em São Bernardo. Dia 22. Cemitério do Baeta.

Antonia de Souza Santos, 82. Natural de Mutuípe (Bahia). Residia no Jardim do Lago, em São Bernardo. Dia 22. Cemitério dos Casa.

Lalina Maria Sant’Ana, 69. Natural de São Paulo, Capital. Residia na Vila Flórida, em São Bernardo. Dia 22. Cemitério do Baeta.

Valmir Pires da Silva, 61. Natural de São Bernardo. Residia no bairro Assunção, em São Bernardo. Dia 22. Cemitério dos Casa.



São Bernardo, quarta-feira, 23 de dezembro

Orelina de Souza Barbosa, 85. Natural de Morro Agudo (São Paulo). Residia no bairro Santa Luzia, em São Bernardo. Dia 23. Cemitério dos Casa.

Rubens Felicio Freire, 85. Natural de Taquaritinga (São Paulo). Residia em São Paulo, Capital. Dia 23, em São Bernardo. Memorial Phoenix.

Marly Phaneisa da Silva Pontes, 84. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Santa Terezinha, em São Bernardo. Dia 23. Jardim da Colina.

Paulo Levi Fontes, 75. Natural de Ervália (Minas Gerais). Residia no Jardim das Orquídeas, em São Bernardo. Dia 23. Jardim da Colina.



São Bernardo, quinta-feira, 24 de dezembro

Albertina de Brito Cipriano, 86. Natural de Picos (Piauí). Residia no bairro Alvarenga, em São Bernardo. Dia 24. Cemitério dos Casa.

Jorge Pereira Niza, 85. Natural de Ibiassucê (Bahia). Residia no bairro Montanhão, em São Bernardo. Dia 24. Vale dos Pinheirais.

Helga Moeller, 78. Natural da Alemanha. Residia no Jardim Thelma, em São Bernardo. Dia 24. Cemitério da Paulicéia.

Antonio Aparecido Ribeiro, 69. Natural de Santo Anastácio (São Paulo). Residia em Mogi das Cruzes (São Paulo). Dia 24, em São Bernardo. Cemitério Parque das Oliveiras.

Eva Galdino de Farias, 68. Natural de Uraí (Paraná). Residia no bairro Taboão, em São Bernardo. Dia 24. Jardim da Colina.

Maria de Jesus Fonseca Silva, 62. Natural de São João da Ponte (Minas Gerais). Residia no bairro Cooperativa, em São Bernardo. Dia 24. Vale da Paz.



São Bernardo, sexta-feira, 25 de dezembro (Natal)

Maria de Lourdes da Silva, 80. Natural de Nísia Floresta (Rio Grande do Norte). Residia no bairro Planalto (São Bernardo). Dia 25. Memorial Planalto.

Geralda Amorim dos Santos, 74. Natural de Açucena (Minas Gerais). Residia no Jardim do Lago, em São Bernardo. Dia 25. Cemitério dos Casa.

Noel Martins do Nascimento, 72. Natural de São Lourenço da Mata (Pernambuco). Residia no bairro Paulicéia, em São Bernardo. Dia 25. Cemitério dos Casa.

Zeneide Rodrigues Bezerra, 71. Natural de Pedro de Toledo (São Paulo). Residia no bairro dos Casa, em São Bernardo. Dia 25. Cemitério dos Casa.

Carlos Donizete Pitanguera, 65. Natural de Ribeirão Claro (Paraná). Residia no bairro Assunção, em São Bernardo. Dia 25, em São Bernardo. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Antonio Almeida Lima, 62. Natural de Itabaiana (Sergipe). Residia no bairro Alvarenga, em São Bernardo. Dia 25, em São Bernardo. Cemitério Municipal do povoado Pé do Veado, em Itabaiana (Sergipe).



São Bernardo, sábado, dia 26 de dezembro

Jairo Sol Posto de Souza, 73. Natural de Ribeirão do Pombal (Bahia). Residia na Vila Vivaldi, em São Bernardo. Dia 26. Memorial Phoenix.



São Bernardo, segunda-feira, 28 de dezembro

José Urias da Cruz, 86. Natural de Novo Horizonte (São Paulo). Residia na Vila Margarida, em São Bernardo. Dia 28. Cemitério de Vila Euclides.



SÃO CAETANO

Maria Lúcia Virava Alves, 72. Natural de São Paulo, Capital. Residia em São Caetano. Dia 22, em São Bernardo. Crematório Vila Alpina.



D I A D E M A

Diadema, quarta-feira, dia 23 de dezembro

Benedita Fernandes de Souza, 70. Natural de Uauá (Bahia). Residia no Jardim ABC, em Diadema. Dia 23, em São Bernardo. Cemitério da Paulicéia.



Diadema, sexta-feira, dia 25 de dezembro (Natal)

Damiana Maria da Conceição, 77. Natural de Aguiar (Paraíba). Residia no bairro Casa Grande, em Diadema. Dia 25. Vale da Paz.

Almindo Rodrigues de Oliveira, 63. Natural de Manga (Minas Gerais). Residia em Diadema. Dia 25, em São Bernardo. Vale da Paz.

Magali Varella Carneiro, 63. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Serraria, em Diadema. Dia 25. Jardim da Colina.

Mauro Jurema Rocha, 56. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Jardim Inamar, em Diadema. Dia 25. Vale da Paz.

Sandro Paulo Neri, 45. Natural de Santo André. Residia no Centro de Diadema. Dia 25. Cemitério Municipal.



Diadema, sábado, dia 26 de dezembro

Valdírio Cardozo, 72. Natural de Poloni (São Paulo). Residia no bairro Taboão. Dia 26. Cemitério da Paulicéia.

Joana Maria Sants, 70. Natural de Lins (São Paulo). Residia no bairro Taboão. Dia 26. Cemitério Municipal.

Thiago Santos Silva, 35. Natural de Diadema. Residia na Cidade Júlia. Dia 26. Vale da Paz.

Gabriel Cardoso Garcia, 21. Natural de São Bernardo. Residia no bairro Conceição, em Diadema. Dia 26. Cemitério Municipal.



Diadema, domingo, dia 27 de dezembro

Abdias Muniz Nascimento, 70. Natural de Itagi (Bahia). Residia no Jardim Inamar, em Diadema. Dia 27. Vale da Paz.

Marcos Francisco de Souza, 57. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Jardim Independência, em São Paulo, Capital. Dia 27, em Diadema. Cemitério da Quarta Parada, em São Paulo, Capital.

Adão de Jesus Damião, 56. Natural de Barra Longa (Minas Gerais). Residia no bairro Conceição, em Diadema. Dia 27. Cemitério Municipal.

Letícia Gomes de Oliveira, 36. Natural de Porto Alegre (Rio Grande do Sul). Residia no Centro de Diadema. Dia 27. Cemitério Municipal.



M A U Á

Claudio Aparecido Gonçalves, 66. Natural de Bálsamo (São Paulo). Residia em Mauá. Dia 23, em São Bernardo. Vale dos Pinheirais.



Mauá, segunda-feira, dia 28 de dezembro

Iracema Barbosa Martins, 90. Natural de Santo André. Residia no Jardim Oratório, em Mauá. Dia 28, em Mauá. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.

Valter Bonfim, 63. Natural de São Caetano. Residia no Jardim Zaíra, em Mauá. Dia 28. Cemitério Santa Lídia.



RIBEIRÃO PIRES

José Olímpio da Silva, 76. Natural de São João do Manhuaçu (Minas Gerais). Residia em Ribeirão Pires. Dia 25, em São Bernardo. Cemitério São José.