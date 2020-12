Manu Gavassi, Gkay e Pedro Sampaio estão entre os brasileiros da Forbes Under 30

30/12/2020 | 18:10



Uau! Manu Gavassi, Pedro Sampaio e Gkay estão entre os destaques da Forbes Under 30 de 2020! Com 90 nomes brasileiros distribuídos em 15 categorias, a Forbes Under 30 destaca os principais nomes do empreendedorismo, criadores e game-changers com menos de 30 anos de idade.

A lista, que existe desde 2012 e homenageia nomes brasileiros desde 2014, escolheu seis nomes para cada uma das 15 categorias, que são: Artes Dramáticas; Artes Plásticas e Literatura; Ciência e Educação; Design, Arquitetura e Urbanismo; Esporte; Finanças; Gastronomia; Indústria; Marketing e Publicidade; Moda; Música; Tecnologia e Inovação; Terceiro setor e Empreendedorismo Social; Varejo e E-commerce; Web e E-Sports.

Dentre os nomes citados, Manu Gavassi está na categoria de Marketing e Publicidade, Pedro Sampaio na categoria Música e Gkay na Web. Em sua conta do Instagram, Gkay, que deu o que falar recentemente o término de seu relacionamento, compartilhou a conquista com seus seguidores:

- Eu não sei explicar a felicidade que eu estou sentindo! Eu sou a Kylie Jenner sem o bilhão! Eu sou Forbes Under 30! Deu tempo, obrigada, amo vocês demais!

Outros destaques da lista foram: a atriz, cantora e dubladora Giulia Nadruz, o youtuber Luccas Neto e o cantor Gustavo Mioto.