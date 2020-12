Fiuk estaria confirmado para o Big Brother Brasil 21

30/12/2020 | 18:10



O ano está acabando e com isso o Big Brother Brasil começa a ficar cada vez mais próximo! Nas redes sociais, diversas listas com nomes de famosos já estão circulando e até mesmo mutirão para um determinado cantor, atriz ou influencer entrar já está até acontecendo.

E nesta quarta-feira, dia 30, o colunista Léo Dias, do Metrópoles, anunciou que o filho de Fábio Jr., Fiuk, estaria confirmado para a próxima edição da casa mais vigiada do Brasil, que tem previsão de estrear no dia 25 de janeiro.

De acordo com o jornalista, Fiuk já está mobilizando uma verdadeira equipe para cuidar de suas redes sociais enquanto ele estiver confinado com a intenção de faturar o prêmio de um milhão e meio de reais.