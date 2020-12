Joaquim Lopes dá mais detalhes sobre a gravidez de gêmeos de sua esposa: Está sendo difícil para ela!

30/12/2020 | 17:10



Joaquim Lopes junto com Marcella Fogaça estão esperando por gêmeos! E claro, uma gestação com uma criança só já deve ser difícil, agora com dois ou mais deve ser muito mais difícil.

O ator então foi até as suas redes sociais compartilhar uma foto de sua esposa e acabou contando um pouco mais de detalhes deste momento incrível e complicado que ela está vivendo.

Tava olhando essa foto que tirei semana passada da Marcella numa rara (e sei o quanto isso tá sendo difícil para ela) saída de casa. Ficamos encantados com essa árvore que apareceu no meio da caminhada (devagarinho, amor! Ela pra mim que sempre ando apressado) e pedi para ela ficar na frente. Eu agachei e na hora que ela abriu os braços e se fundiu com a árvore eu vi, acho que pela primeira vez de verdade, a real potência que é uma mulher grávida! A força. A VIDA. A selvageria que é. A imensidão espiritual. A conexão com a Terra e o universo. As duas ali, conectadas gerando vida. Fiquei parado em contemplação puro do sagrado!

E claro, aproveitou para agradecer na mesma publicação a sua esposa.

Minha gratidão e meu respeito a você, Marcella que a cada dia que passa me faz transbordar de amor de um lugar que eu nem imaginava que fosse possível. E que me deu o privilégio de ser o pai de duas mulheres que já agora dentro de você já mostraram a sua força!

Que fofo, né!?