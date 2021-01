Luís Felipe Soares



03/01/2021 | 00:01



Levantamento especial realizado pela Faculdade de Medicina da Universidade da Pensilvânia, nos Estados Unidos, diz quer casos de câncer em adolescentes e jovens adultos aumentaram.

Segundo os dados, as chances do público com idade entre 15 e 39 anos de apresentarem a doença cresceram em 30% nas últimas quatro décadas. Foram estudadas informações de quase 500 mil pessoas da faixa etária que tiveram câncer entre 1973 e 2015.

No período, os diagnósticos passaram de 57 para 74 por 100 mil indivíduos. As taxas referentes ao câncer de rim, tireoide e gastrointestinal chamaram mais a atenção.