Luís Felipe Soares



03/01/2021 | 00:01



Um teaser que aborda a nova coleção do jogo de cartas Magic: The Gathering foi colocado na internet. Trata-se de vídeo que fala um pouco sobre Kaldheim, a nova aposta do popular cardgame.

O clipe animado tem legendas em português e pode ser visto pelos fãs no canal da atração no YouTube (www.youtube.com/wizardsmtg). A coleção é inspirada na mitologia dos vikings e no estilo musical do metal. A planeswalker Kaya tem aparecido como uma das personagens de divulgação das futuras cartas.

O material inédito chega à plataforma MTG Arena, versão on-line da disputa, em 28 de janeiro e no jogo físico em 5 de fevereiro.