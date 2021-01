Luís Felipe Soares



03/01/2021 | 00:01



A Warner Channel anunciou que a quinta temporada de Riverdale terá estreia mundial e simultânea com os Estados Unidos. O primeiro capítulo do seriado norte-americano teen está agendado para ir ao ar no canal pago em 20 de janeiro, a partir das 21h40.

Nos 19 episódios inéditos, o público irá acompanhar o começo de outro ano escolar. Archie, Betty, Veronica e os moradores da cidade ainda precisam lidar com a trágica morte de Jason Blossom, o ‘garoto de ouro’ do colégio local e tentar seguir com suas vidas.

As exibições da série irão ocorrer no canal nas noites de quarta-feira, sempre no mesmo horário.