Com polêmicas que envolvem Carlinhos Maia e futebol na pandemia, Felipe Neto reflete sobre influência em entrevista: - Trato com muita seriedade

30/12/2020 | 15:10



Felipe Neto literalmente deu o que falar em 2020! Envolvido recentemente em polêmicas por ser flagrado jogando futebol na pandemia após criticar a festa de Natal de Carlinhos Maia, o youtuber foi eleito como uma das 100 pessoas mais influentes do mundo pela revista americana TIME, em setembro.

Na mesma proporção em que o influenciador foi alvos de críticas, ganhou muita notoriedade. Na última segunda-feira, dia 28, a TV Cultura reprisou o Roda Viva com Felipe. Exibida originalmente em maio, a entrevista bateu dois milhões de visualizações no YouTube em tempo recorde - apenas dois dias! Além disso, um vídeo seu foi divulgado pelo jornal The New York Times.

Em entrevista ao jornal Extra, Felipe refletiu sobre a grandeza de sua repercussão:

- A maturidade nos traz mais serenidade e conhecimento. Minhas opiniões foram evoluindo junto com o estudo, e mais gente se engajou. Além disso, há poucos influenciadores se posicionando no Brasil. Não comecei a ser muito compartilhado por ser mais inteligente, mas sim porque muita gente se calou.

Bem antes da pandemia, o empresário já se envolveu em polêmicas quando se posicionou contra o ex-BBB Pyong Lee, assunto que dá o que falar até hoje! Como você já viu, a esposa de Pyong, Sammy Lee, comentou que sofreu muito na gravidez de Jake por conta do tamanho de Felipe nas redes.

- Felipe Neto é uma pessoa que influencia muitas pessoas! E eu recebia mensagens diabólicas de pessoas que foram influenciadas por ele e pelas maldades que ele postava sem um pingo de empatia.

Sobre a influência de Felipe Neto na internet, Sammy não mentiu! O youtuber contabiliza 41 milhões de inscritos em seu canal e bateu 3,6 bilhões de visualizações neste ano. Neste mês, o empresário assinou um termo com o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro e se comprometeu a revisar todo o conteúdo do seu canal de acordo com a faixa etária.

- Trato com muita seriedade a minha obrigação de não atrapalhar ou prejudicar a educação de quem quer que seja. Tento ao máximo levar conteúdos positivos para quem me assiste.