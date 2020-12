Rezende se defende após polêmica em seu relacionamento com Gkay: - Só quero explicar para vocês, a verdade

30/12/2020 | 13:10



Parece que a polêmica do relacionamento de Gkay com o youtuber Rezende ainda está longe de acabar. Como você viu, a humorista detonou o rapaz, com quem vivia um affair, depois que vazaram imagens dele em uma festa da qual ela não tinha conhecimento durante a madrugada da última terça-feira, dia 29. Além disso, alguns boatos afirmam que o youtuber tentou ficar com outra mulher, dizendo que sua relação com Gkay não significava nada. O bafafá foi tão grande que até mesmo Anitta acabou envolvida!

Já no fim da tarde de terça-feira, Rezende publicou uma série de vídeos nos Stories do Instagram, buscando explicar a situação e alegando que tudo não passa de uma mentira. O rapaz começou seu depoimento explicando porque não queria nenhum registro do momento de curtição, fato que teria dado origem à polêmica:

- Só quero explicar para vocês, a verdade. Ontem [segunda-feira, dia 28] eu e meus amigos fomos a um restaurante, meio pub, lugar aberto. Quando trabalho, trabalho demais. Quando estou de férias, gosto de relaxar e ficar tranquilo. Não posto bebida pelo fato de saber que muito do meu público é criança e adolescente. Tomo muito cuidado e peço para que meus amigos também tomem.

Em seguida, Rezende falou sobre a situação com a influenciadora, que foi estopim da polêmica. A garota teria filmado o youtuber e seus amigos e, em seguida, divulgado imagens de uma suposta conversa por mensagem com Rezende:

- Uma garota passou filmando com o celular na minha cara. O [Gabriel] Mendes foi falar com ela, numa boa. E ela apagou. Eu não falei para apagar. Meu amigo foi lá só para conversar com ela e ela quem decidiu apagar. Depois, ela foi lá para dentro e continuou filmando. Eu realmente vi depois ela postando algumas coisas, mas não estava entendendo absolutamente nada. Ela chegou a postar uma conversa que era comigo, sendo que não era eu. Eu nem falo daquele jeito. Não era eu. Não sei por qual motivo ela fez isso. Eu sequer conversei com essa pessoa. A gente não teve diálogo. O único contato que teve com ela foi do meu amigo falar com ela por causa da bebida. Só! Não conversei com essa pessoa. Não falei com ela pessoalmente e nem por texto.

Por fim, o ex-affair de Gkay ainda falou sobre as declarações da humorista a respeito dele e sobre o suposto fim do relacionamento que tinham:

- Sobre a Gkay, entendo que ela tenha ficado estressada na hora e chateada. É normal quando você vê algo que não vai de acordo com o que você pensa. Dá uma desestabilizada e é normal. Mas em relação a ela, prefiro conversar com ela no privado e particular para poder explicar. Já fiz isso, mas só queria deixar claro que eu sequer falei com essa pessoa. Se eu tivesse falado com essa pessoa, ela poderia ter tido argumentos para falar sobre mim.

Pouco após esse desabafo do youtuber, no entanto, a influenciadora envolvida na polêmica se defendeu através de sua rede social, afirmando que seu depoimento anterior era verdadeiro. A garota havia relatado anteriormente que fez um único vídeo de Rezende, e que o apagou a pedido do amigo do rapaz. Ela afirmou ainda que esse amigo em questão afirmou que o relacionamento de Rezende com Gkay não tinha significado algum.

- Não vou me intimidar! Sim, estou com a consciência limpa. Então, já acharam o apartamento onde eu estava antes, interfonando nos apartamentos, me procurando, dizendo que tem uma entrega para mim. Gente, não tenho medo de ameaça. Não fiz nada demais. Só expus uma pessoa pública.

A moça ainda relatou que estava sofrendo uma série de ataques e ameaças através do direct do Instagram, tanto por parte de fãs do youtuber quanto de amigos do mesmo. Vish!