Reynaldo Gianecchini diz que achava bizarro os rumores de namoro com filho de Marília Gabriela e fala de sexualidade: - Não quero levantar bandeira gay

30/12/2020 | 13:10



Reynaldo Gianecchini participou de um vídeo com a ex-esposa Marília Gabriela e com o filho dela, Theodoro Cochrane, e abriu o coração sobre algumas polêmicas recentes que surgiram sobre a sua vida. Sem papas na língua, o ator admitiu que achou bizarro os rumores de que tinha um namoro com Theo enquanto estava casado com Marília, já que os boatos afirmavam que seu relacionamento com a apresentadora era de fachada.

- Essa história, a gente ouvia sempre, e a gente achava graça mesmo na época, porque era tão surreal... Era uma coisa que a gente não imaginava. A gente achava quase uma piada, uma brincadeirinha. Depois a gente descobriu que as pessoas davam como certo! Muita gente. Mesmo assim, como a gente tinha tanta segurança na nossa relação, e era uma família tão legal, a gente nunca ligou. E até hoje eu não ligo para isso. Mas a pergunta era Da onde surgiu? A gente nunca sabe de onde essas fake news surgem.

A jornalista, então, fez uma análise sobre o assunto e contou que a notícia surgiu porque as pessoas tinham preconceito com o seu relacionamento com Giane; os dois possuem 24 anos de diferença de idade.

- Surgiu do preconceito. Ah, isso aí não está certo, porque essa mulher é tão mais velha que ele, e ele é esse galã... Coisa que nunca passou pela cabeça dos nossos amigos próximos, que eram encantados com a nossa relação. Mas aí espalhou-se, virou uma praga isso.

Como você viu, o astro revelou ser pansexual em uma entrevista. E por mais que não quisesse abordar o assunto de forma aprofundada novamente, Giane falou sobre a forma como enxerga essa questão da sexualidade.

- Eu não tenho a menor vontade de ficar detalhando a minha sexualidade. O que eu acho legal de falar sempre, é que todo mundo olhe com um olhar mais aberto. Cada pessoa tem a sua sexualidade, e ela pode ser muito mais fluída do que você imagina. É nessa tecla que eu bati. Não quero levantar bandeira gay, bissexual, hétero, nada disso. Na verdade, eu vejo todos esses seres em mim. Então não passa muito por essa gavetinha do gênero.

Aos 48 anos de idade, o ator confessou que se sente confortável em envelhecer - apesar de também reconhecer e encarar os seus defeitos.

- Eu estou adorando envelhecer, porque em paralelo, eu estou fazendo um trabalho de autoconhecimento. E começa a focar em quem você realmente é! Que a gente tem partes que a gente nunca quis olhar, inclusive as partes ruins. Eu tenho uma falta de paciência e quase um preconceito com gente burra. Burra é aquela pessoa quase gado, que não para para pensar, para questionar... Acho que contra a ignorância, não há nada a se fazer. Acho que a gente tem que ter mais compaixão e mais diálogo, mas tem um lado meu que abandona. Que tem paciência, que julga e que não quer.

Reynaldo também admitiu que já sentiu muita inveja.

- Inveja não é só aquela coisa do demônio, é uma coisa espontânea. Então eu já me peguei competindo, sabe? Querendo que aquele ator não brilhasse tanto, porque eu estava muito inseguro com o meu trabalho.

E definiu o seu casamento com Marília em uma frase:

- Ela era a adolescente da relação! Eu era o velho.