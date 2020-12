Galvão Bueno condena Neymar por suposta festa de Réveillon

30/12/2020 | 13:10



Como você acompanhou, Neymar Jr. está envolvido em uma grande polêmica desde que foi noticiado que o jogador estaria promovendo uma festa de Ano Novo com cinco dias de duração. Desde então, o craque tem sido alvo de críticas constantes por parte dos famosos, e até mesmo dos internautas! Uma das celebridades que condenou a atitude de Neymar foi Galvão Bueno, durante o programa Bem, Amigos! do SporTV no dia 28 de dezembro. Em sua fala, ele alegou:

- Este cidadão está agindo de forma absolutamente errada, absurda, inadequada. Quantos milhões de pessoas têm admiração por ele? O Neymar tem direito de fazer a festa que ele quiser, mas não nessas circunstâncias, não com o drama que a população está vivendo. Nós temos que chegar a uma conclusão de qual a responsabilidade dele na realização dessa festa. Se ele tem a responsabilidade da festa, esse cidadão está agindo de forma absolutamente errada, absurda, inadequada.

Ainda durante o Bem, Amigos! do dia 28, o apresentador Cléber Machado e o convidado Maurício Noriega também condenaram a suposta festa do craque. Em conversa com Galvão, Cléber afirmou:

- Não importa se a festa tem 500, 150 ou 15 pessoas, Neymar está errado. O evento, que está programado para seguir até depois da virada de ano, não deveria estar sendo organizado por ninguém. Com a influência que tem, Neymar não poderia estar dando esse exemplo.

Enquanto isso, Noriega admitiu que se enganou ao achar que Neymar havia amadurecido:

- Eu achei que ele estava amadurecendo quando ele teve envolvimento no protesto contra o ato de racismo numa partida do PSG. É uma decepção, porque parece que ele continua desconectado do que acontece no mundo. Ele vive na sua Neverland particular de boleragem, de parceiros.